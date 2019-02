L'acusat de violar i deixar embarassada a la seva filla reconeix els fets i serà condemnat a set anys i mig de presó

Publicado 21/2/2019 12:07:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'home acusat d'abusar sexualment de la seva filla menor d'edat i deixar-la embarassada a Mallorca ha reconegut aquest dijous els fets en el judici celebrat en la Secció Primera de l'Audiència Provincial de Palma i serà condemnat a una pena de set anys i mig de presó.

L'home, que tenia suspesa una condemna anterior per haver abusat sexualment de la menor, ha contestat afirmativament a totes les preguntes que li ha plantejat el fiscal, per la qual cosa ha admès que va fer cas omís, conscientment, de l'ordre d'allunyament que tenia imposada per la seva filla i que va abusar d'ella diverses vegades.

Per això, la Fiscalia ha apreciat l'atenuant de confessió i ha sol·licitat una condemna de set anys i mig de presó, petició a la qual s'han adherit l'acusació particular i la defensa. Originalment, el fiscal demanava una pena de 13 anys de presó. Serà condemnat a set anys pel delicte d'abusos i a sis mesos pel de trencament de condemna.

A més, haurà d'indemnitzar amb 10.000 euros a la representant legal de la víctima i se li imposarà una ordre d'allunyament de la seva filla durant deu anys i una altra dels seus uns altres dos fills per un temps de cinc anys. A més, una vegada surti de presó, estarà cinc anys en llibertat vigilada i se li priva de la pàtria potestat.

En el judici, l'acusat ha confessat que entre 2017 i 2018 acudia al domicili on residia la seva filla a Andratx malgrat tenir una ordre d'allunyament, i que durant aquestes trobades, aprofitant-se que era el seu pare, en nombroses ocasions va mantenir relacions sexuals amb la menor, que va quedar embarassada.

Posteriorment, i abans que se li notifiqués l'obertura de diligències contra ell, l'home es va personar en una comissaria i va relatar l'ocorregut. "Jo sempre he reconegut tots els fets i jo mateix em vaig entregar a la Policia", ha declarat. Per aquest motiu, s'ha apreciat un atenuant molt qualificat de confessió, si bé també existeix l'agreujant de reincidència.

Per la seva banda, la menor, que ha declarat per videoconferència, ha ratificat el relat que va fer davant la Policia i el Jutjat.

El judici ha quedat vist per a sentència.