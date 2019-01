L'acusat de violar la seva fillastra nega els fets i creu que ella se'ls va inventar anar-se'n a viure amb el seu pare

Publicado 22/1/2019 16:28:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'acusat de violar la seva fillastra a Mallorca quan ella tenia 12 anys d'edat ha negat els fets, que haurien ocorregut a partir de l'estiu de 2011, i ha explicat que creu que ella es va inventar les acusacions per poder marxar-se a viure amb el seu pare ja que la relació amb la mare no era bona.

Així ho ha declarat aquest dimarts davant la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears, on se'l jutja. Per la seva banda, la Fiscalia li demana nou anys de presó per un delicte d'abusos sexuals continuats.

Segons el Ministeri Fiscal, l'acusat la va grapejar per sobre del vestit de bany a la zona de pit i la zona genital. Setmanes després, ja al domicili familiar, el fiscal sosté que l'acusat, amb l'excusa de donar-li massatges, es va tancar amb clau a l'habitació de la víctima on la va penetrar vaginalment amb els dits i la va masturbar.

La Fiscalia assenyala també que totes les vegades la perjudicada va sofrir un estat de gran paralització i atordiment que li va impedir adoptar una actitud defensiva i de rebot. La nena ha sofert un molt greu trastorn anímic i emocional, sosté també la fiscal.