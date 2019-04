L'Agrupació Professional de Bombers de Palma exigeix mesures davant la "situació catastròfica" amb la qual treballen

Publicado 24/4/2019 14:41:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'Agrupació Professional de Bombers de Palma (APBP) ha exigit aquest dimecres un "compromís polític explícit" perquè els partits incorporin als seus programes electorals del 26 de maig "mesures urgents" per revertir "la situació catastròfica" amb la qual treballen.

Segons han explicat fonts de l'APBP a Europa Press, els bombers realitzen els serveis "sense seguretat per a ells ni per als ciutadans" a causa de "la greu situació dels equips de protecció individual i dels vehicles, a més de la falta de plantilla que provoca hores extres".

En termes més concrets, han afegit que els equips de protecció són "antics o directament obsolets" i els vehicles són "insuficients i amb múltiples problemes tècnics" i que el funcionariat més jove supera els 30 anys i la mitjana d'edat "frega els 50" i, en aquest sentit, han alertat que el proper any part de la plantilla es jubilarà.

A més, han criticat la "formació totalment inexistent", per la qual l'Ajuntament de Palma "ja ha estat condemnat judicialment i un incompliment flagrant de la llei de Prevenció de Riscos laborals".

En aquest sentit, han considerat que "o es canvia la situació o és insostenible" perquè "genera un greu risc" i, per aquest motiu, han elaborat un document de mínims que han lliurat als partits que aspiren al govern municipal per "sortir d'aquesta situació amb un pla de xoc".

"Portem molts anys en aquesta situació crítica, no es tracta de repartir culpes perquè no és qüestió d'una sola legislatura i, per això, totes les administracions de tots els nivells tenen la seva part de responsabilitat i haurien de voler mirar cap al futur adoptant aquest document", han explicat.

Així mateix, han assenyalat que, "encara que no governin, haurien de recolzar les mesures igualment", des de l'oposició, i han anunciat que convoquessin als partits en un acte conjunt per a la rúbrica del compromís.