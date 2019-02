Les cafeteries de la UIB usaran estovalles amb dissenys sobre "la importància de participar a les eleccions europees"

Publicado 14/2/2019 13:05:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Govern, Bel Busquets, ha presentat aquest dijous una iniciativa que pretén animar als joves a participar a les eleccions al Parlament Europeu a través dels dissenys d'estovalles en cafeteries universitàries. La iniciativa consisteix en el fet que les estovalles que s'utilitzaran en les cafeteries del campus de la UIB tindran un disseny que dóna a conèixer la importància de la política europea en el dia a dia dels residents a les illes i també, per tant, de la importància de participar en els comicis

Segons ha informat Vicepresidència en un comunicat, durant la presentació de la campanya, la vicepresidenta del Govern ha recordat que és especialment important animar els més joves a participar en les eleccions i també acostar Europa a la joventut.

"Les eleccions europees poden ser les eleccions que sentim més llunyanes, per això aquesta campanya, per a veure que Europa no està tan lluny" i ha recordat que en el Parlament Europeu es prenen decisions que s'han d'aplicar a normatives estatals, autonòmiques i municipals", ha afegit.

D'altra banda, la directora gerent del Centre Balears Europa, Rosa Cañameras, ha explicat que, encara que el programa Erasmus és el més conegut entre els joves, tots els programes europeus arriben a la joventut d'alguna manera. Cañameras ha citat com a exemples els programes i les línies d'ajudes en economia circular, medi ambient, innovació i recerca.

Finalment, el vicerector de Campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Antoni Aguiló, ha informat que cada semestre hi ha unes 150 sortides i entrades d'alumnes Erasmus en la UIB.