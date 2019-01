Les explotacions agràries poden demanar a partir del divendres ajudes per als danys de les inundacions a l'octubre

Publicado 27/12/2018 18:46:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Les explotacions agràries poden demanar a partir d'aquest divendres, 18 de desembre, les ajudes per pal·liar els danys causats per les inundacions i les pluges del Llevant i del nord de Mallorca a l'octubre, segons ha informat la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca.

Així s'ha publicat aquest dijous a la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes (BOIB), on, així mateix, s'ha detallat que el termini per presentar sol·licituds serà de dos mesos a partir d'aquest divendres.

Més concretament, es destinarà un import màxim d'1,5 milions d'euros a càrrec dels pressupostos del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de Balears (Fogaiba).

D'aquest import, un milió anirà dirigit per compensar els danys declarats en els sectors agrícoles i ramaders de la zona del Llevant de Mallorca per les inundacions del dia 9 d'octubre i, d'altra banda, els 500.000 euros restants seran per compensar els danys declarats en el sector primari del nord de Mallorca del dia 19 d'octubre.

L'àmbit d'aplicació de les ajudes seran els municipis de Sant Llorenç, Artà, Son Servera, Capdepera, Manacor, Pollença i Alcúdia.

REQUISITS I PROCÉS D'ADJUDICACIÓ

Per acollir-se a aquesta ajuda serà indispensable haver presentat --dins del termini fixat-- la declaració de danys que preveuen les resolucions del conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca dels dies 18 i 26 d'octubre de 2018. Aquest termini va acabar el 9 de novembre en el cas del Llevant de Mallorca i el 16 de novembre en el cas del nord de Mallorca.

La Conselleria ha recordat que en el mes d'octubre es van produir a les Illes episodis de pluges "de gran intensitat" i que van provocar "danys importants" en els cultius, els ramats, les infraestructures agràries, la maquinària i altres mitjans de producció agrària.