Les 'Kellys' d'Eivissa convoquen vaga els dies 24 i 25 d'agost per reivindicar que es reguli la seva càrrega de treball

22/7/2019

EIVISSA, 22 Jul.

Les cambreres de pis d'Eivissa han anunciat que convocaran una vaga els dies 24 i 25 d'agost per reivindicar el compliment de la Llei 31/1995 que regula la càrrega de treball, segons ha confirmat la Confederació General del Treball.

Des de l'entitat sindical han lamentat que, fins al moment, la Conselleria de Treball no s'ha posat en contacte amb les 'Kellys' per arribar a un acord que permeti desconvocar els aturs.

En un comunicat, la CGT ha lamentat que "gran part del treball que realitzen les dones està infravalorat i no comptabilitzat" i, malgrat els avanços, "les dones segueixen tenint menys probabilitats d'entrar al mercat laboral i, una vegada dins, sofreixen discriminació".

"És el problema de base de les 'Kellys', les cambreres de pisos, que treballant en un sector com l'hostaleria, ric i pròsper, les treballadores cada dia són més explotades i infravalorades pel fet de ser dones", han afegit.

Segons han relatat, entre els principals motius de baixa entre el col·lectiu, han destacat les alteracions múscul-esquelètiques i, malgrat l'elevada incidència de baixes en el sector de l'hostaleria de Balears provocades per aquest motiu, segueix sense relacionar-se l'aparició d'aquests danys amb determinades formes d'organitzar el treball.

CGT també ha declarat que el treball que realitzen diàriament les cambreres de pis a Balears "requereix un tractament específic tan organitzatiu com a preventiu que doni una resposta satisfactòria a les seves condicions de treball i als danys ocasionats" per aquestes.

Així, han volgut evidenciar temes com l'"elevat" nombre d'habitacions que han d'atendre les 'Kellys' i als "alts" ritmes de treball, a més de la simptomatologia d'aquest col·lectiu i la seva relació directa amb les condicions de treball i la falta de mesures preventives.

El sindicat també ha ressaltat la necessitat d'informació i formació com a instruments per sensibilitzar a tots els implicats en la prevenció.

Per tot això, el col·lectiu ha reiterat que és el "moment d'actuar i que no se'n riguin més" d'elles, lamentant que van "perdent la salut".

El sector ha criticat a més que no s'han complert promeses com l'aprovació de lleis per regular la càrrega de treball.