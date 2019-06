Les pernoctacions en apartaments turístics de Balears cauen un 13% a l'abril i se situen en 247.320

Publicado 31/5/2019 10:43:10 CET

Les pernoctacions en apartaments turístics van descendir un 13,19 per cent a l'abril a Balears i es van situar en 284.913 enfront de les 284.913 del mateix mes de 2018, segons les dades difoses aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Les pernoctacions dels residents en apartaments turístics van aconseguir les 28.908 a l'abril, mentre que les d'estrangers van aglutinar 218.412 pernoctacions.

En total, les Illes van registrar 44.379 viatgers en apartaments turístics --un 13,51 per cent menys que el 2018--, 6.623 residents a Espanya i els 37.757 restants estrangers.

L'estada mitjana va ser de 5,57 dies, per sobre de la mitjana nacional (5,09 dies). Les places a Balears van ser 20.168, en 6.110 apartaments. El grau d'ocupació per places va ser de 40,82 per cent, mentre que per apartaments va ser del 55,24 per cent. Va haver-hi un total d'1.192 persones ocupades.

ALLOTJAMENTS DE TURISME RURAL

En els allotjaments de turisme rural, el grau d'ocupació per places a Balears es va situar a l'abril en un 42,61 per cent, mentre que el grau d'ocupació per habitacions va ser del 48,49 per cent. L'estada mitjana va ser de 3,59 dies.

A la comunitat hi havia oberts 400 allotjaments rurals oberts amb 7.837 places. En total, van registrar 28.137 viatgers en allotjaments de turisme rural, 4.110 residents a Espanya i 24.028 restants a l'estranger. En relació, al nombre de pernoctacions la xifra es va situar en les 100.929.

Els preus dels allotjament de turisme rural en la Comunitat van caure un 3,46 per cent, sent la segona major caiguda després de Navarra (-11,79 per cent). A nivell nacional mitjana estatal va augmentar un 0,47 per cent.

DADES NACIONALS

A nivell nacional, les pernoctacions realitzades a Espanya en allotjaments turístics extrahotelers (apartaments, càmpings i allotjaments de turisme rural) van aconseguir els 8,8 milions a l'abril, coincidint amb la celebració de la Setmana Santa, xifra que suposa un augment de el 11,9 per cent enfront del mateix mes de 2018.

Com la Setmana Santa de l'any passat va tenir lloc al març i la d'aquest any a l'abril, l'INE ha analitzat conjuntament les dades d'aquests dos mesos, observant un descens de les pernoctación del 0,2 per cent en relació al mateix bimestre de 2018. Aquesta retallada es deu a la caiguda de les pernoctación dels estrangers en un 1,6 per cent, en contrast amb el repunt del 2,1 per cent de les efectuades pels espanyols.

Estadística atribueix l'augment de les pernoctacions a l'abril al fort increment que van experimentar les pernoctación realitzades pels residents, un 32,5 per cent més que en el mateix mes de 2018, enfront de la reculada del 0,5 per cent de les realitzades pels estrangers. L'estada mitjana va aconseguir a l'abril la xifra de 4,2 pernoctacions per viatger.

A l'abril, més d'1,2 milions de viatgers residents a Espanya van realitzar gairebé 4 milions de pernoctación en allotjaments col·lectius extrahoteleros, que se sumen a les 4,3 milions de pernoctación realitzades per 723.937 viatgers de la resta d'Europa i a les 643.493 pernoctación comptabilitzades per 141.446 viatgers de la resta del món.

Durant el primer quadrimestre de l'any, les pernoctación en allotjaments turístics extrahotelers van retrocedir un 1,4 per cent respecte al mateix període de 2018.