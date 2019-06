Les pernoctacions hoteleres a Balears cauen un 2,7% al maig

Publicado 21/6/2019 10:16:10 CET

Els preus hotelers van baixar un 0,59% a Balears

PALMA DE MALLORCA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Les pernoctacions hoteleres han baixat un 2,7% a Balears durant maig de 2019 respecte el mateix mes de l'any anterior, segons l'enquesta de Conjuntura Turística Hotelera publicada aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En concret, a Balears es van registrar 7.238.352 pernoctacions al maig de 2019 front les 7.439.429 de fa un any. No obstant això, el nombre de viatgers va pujar, un 3,44%, en passar de 1.393.844 a 1.441.805 visitants.

Pel seu costat, l'índex de preus hotelers (IPH) va baixar un 0,59% a Balears durant maig, per sota de la taxa nacional, que puja un 2,11%.

Els ingressos per habitació disponible (RevPar) aconsegueixen els 79,92 euros, un 3,22% menys que fa un any, i són inferiors a la mitjana estatal (82,64 euros).

Així mateix, aquest any s'han obert 15 establiments hotelers més que l'any passat (el 2018 es van obrir 1.260) encara que el grau d'ocupació per places ha passat del 67,92% al maig de 2018 al 65,84% el mateix mes d'aquest any.

Igualment, va haver-hi 163.676 habitacions obertes al maig de 2019, 1.334 més que en el mateix mes de l'any passat. La xifra de personal emprat en els establiments hotelers de Balears va pujar en 1.277, aconseguint les 54.948 persones.

BALEARS, LA PRINCIPAL DESTINACIÓ DELS NO RESIDENTS

A més, la principal destinació triada pels viatgers no residents és Balears, amb un 30,2% del total de pernoctacions. En aquesta comunitat les pernoctacions d'estrangers baixen un 2,4% respecte a maig de 2018. Les següents destinacions dels no residents són Canàries (amb el 19,0% del total de pernoctacions) i Catalunya (amb el 18,6% del total).

Així mateix, Balears presenta el major grau d'ocupació per places durant maig (65,8%). Li segueixen Canàries (65,4%) i Comunitat de Madrid (64,5%).

DADES NACIONALS

A nivell nacional, les pernoctacions realitzades en hotels espanyols es van incrementar un 1,4% en els cinc primers mesos de l'any respecte al mateix període de 2018. Només en el mes de maig els hotels espanyols van registrar més de 32 milions de pernoctacions, la qual cosa suposa un 0,4% més que en el mateix mes de 2018.

És el segon mes consecutiu en el qual augmenten les pernoctacions hoteleres, encara que l'avanç interanual de maig s'ha moderat més de sis punts respecte al d'abril, que es va veure afavorit per la celebració de la Setmana Santa.

L'augment interanual de les pernoctacions al maig es deu a la pujada en un 6,5% de les pernoctacions realitzades pels espanyols, ja que les realitzades pels estrangers van baixar un 2,1%.

L'estada mitjana va baixar en el cinquè mes de l'any un 4,6% respecte al mateix mes de 2018, situant-se en 3 pernoctacions per viatger.