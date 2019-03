Les persones amb Síndrome de Down reivindiquen la seva condició de ciutadans de ple dret en un acte al Caixaforum Palma

Publicado 21/3/2019 16:52:38 CET

Asnimo reclama una societat més inclusiva en el Dia Mundial de la Síndrome de Down

PALMA DE MALLORCA, 21 Març (EUROPA PRESS) -

La Fundació Asnimo ha celebrat aquest matí al Caixaforum Palma el Dia Mundial de la Síndrome de Down, on s'ha llegit un manifest en el qual han reivindicat la condició de ciutadans de ple dret de les persones amb síndrome de Down, així com la seva voluntat de "gaudir d'una vida plena i socialment inclusiva".

El manifest ha estat llegit per una alumna de Transició a Vida Adulta del Centre d'Educació Especial Princesa d'Astúries d'Asnimo, segons ha informat l'entitat en una nota de premsa.

Per la seva banda, el director d'Asnimo, Tolo Márquez, ha declarat durant la seva intervenció que es considera "afortunat" per poder compartir el seu dia a dia amb els usuaris de la Fundació. Márquez també ha valorat l'equip de professionals que "per sobre de tot, senten vocació de servei cap als usuaris que atenen".

Després de la intervenció del director, s'ha projectat l'espot que ha realitzat Down Espanya amb motiu del Dia Mundial de la Síndrome de Down i que aquest any porta per títol 'La sort de tenir-te'.

Per tancar l'acte, la directora territorial de CaixaBank a Balears, María Cruz Rivera ha destacat el compromís de l'entitat bancària a entitats socials com Asnimo gràcies als clients.

'PERQUÈ LA VIDA NO VA DE CROMOSOMES'

Una vegada conclòs l'acte institucional, els assistents han visitat l'exposició 'Perquè la vida no va de cromosomes', una mostra fotogràfica de gran format que mostra les diferents etapes de les persones amb síndrome de Down.

'Perquè la vida no va de cromosomes' està composta per 15 fotografies realitzades per Teresa Bauzà Calderón i Amparo Gomila Solanes. La mostra podrà visitar-se fins al proper 28 de març en Caixaforum. Posteriorment, es convertirà en itinerant i recorrerà tots aquells municipis i centres educatius que ho sol·licitin.

A l'acte també han estat presents la directora de Caixaforum, Marga Pérez-Villegas; el director general de Dependència del Govern, Juan Manuel Rosa; la presidenta de l'IMAS, Margalida Puigserver; diputats autonòmics i consellers electes del Consell de Mallorca.