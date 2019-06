Les rebaixes d'estiu generaran a Balears més de 5.000 contractes, un 5,3% més que en 2018, segons Randstad

Publicado 24/6/2019 16:48:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Randstad preveu que la campanya de rebaixes d'estiu generi durant aquest any més de 5.000 contractes a Balears, la xifra més elevada de tot el període estudiat.

En concret, es signaran a la regió 5.010 contractacions durant els mesos de juliol i agost en els sectors de comerç i transport i logística, fruit de l'augment d'activitat econòmica generada per la campanya de rebaixes d'estiu, on el comerç electrònic té un paper fonamental.

La contractació a Balears durant les rebaixes d'aquest estiu suposa un increment del 5,3% respecte a la campanya de 2018, 2,3 punts percentuals per sota de la mitjana nacional (7,6%). El present any se situa com el sisè de creixement consecutiu, superant per primera vegada les 5.010 signatures.

Analitzant la sèrie històrica a la regió, Randstad destaca que la contractació amb motiu de la campanya d'estiu ha tingut una tendència de creixement constant, excepte descensos en 2011 i 2012.

Des de llavors la xifra no ha deixat de créixer, registrant fins i tot increments de dos dígits els anys 2014, 2015 i 2017 fins a aconseguir les 5.010 contractacions en aquest any 2019.

DADES NACIONALS

A nivell nacional, l'estudi estima 204.510 contractes durant la campanya de rebaixes d'estiu, major xifra de la història, i un increment del 7,6% respecte a 2018, quan es van signar 190.067 contractes.

El present any es situa com el setè de creixement consecutiu en nombre de contractacions, superant per primera vegada les 200.000 signatures.

"Els períodes de rebaixes han estat tradicionalment positius per a l'ocupació, però en els últims anys encara més, ja que l'increment del comerç electrònic està generant creixements molt notables", ha assenyalat Luis Pérez, director de Relacions Institucionals de Randstad.

PERFILS MÉS DEMANDATS

Actualment, els perfils més demandats són promotors, dependents i llocs amb perfil comercial, però també es demanden professionals amb competències digitals per a treballar en transport i logística, un nínxol de mercat que està creixent a ritmes de dos dígits, amb reptes per davant com el lliurament en l'última milla o la utilització de big data per a la previsió de rutes i demandes.

Les comunitats que experimentaran un creixement més acusat seran Cantàbria (11,9%), la Comunitat de Madrid (11,7%) i Castella-la Manxa (10,9%). També registraran increments per sobre de la mitjana nacional (7,6%) les comunitats de Galícia (10,7%), Catalunya (10%), Aragó (9,2%) i la Regió de Múrcia (7,8%).

Registrant creixements per sota de la mitjana nacional, es troben Canàries (6,6%), Comunitat Valenciana (6,4%), Euskadi (5,6%), Balears (5,3%), La Rioja (5,1%) i Astúries (5%). Tanquen la llista amb els increments més discrets Castella i Lleó (4,6%), Andalusia (4,5%), Extremadura (2,8%) i Navarra (0,3%).

En termes absoluts, Andalusia és la regió on més contractes es signaran durant la campanya de rebaixes, amb 37.720 incorporacions. Li segueixen Catalunya (34.410), Comunitat Valenciana (25.380) i la Comunitat de Madrid (25.270).

D'altra banda, Extremadura (3.420), Cantàbria (3.080), Navarra (2.690), i La Rioja (1.030) són les comunitats autònomes que registraran menys contractes.

A nivell provincial, és destacable que les que experimentaran un creixement més rellevant respecte a l'any anterior seran les de Toledo (15%), Huesca (14,2%), Guadalajara (12,5%) i Barcelona (12,2%).

Les províncies de Cadis (-2,8%) i Palència (-3,3%) seran les úniques a Espanya a experimentar caigudes en la contractació respecte a l'any anterior mentre que Castelló, Girona (totes dues amb 3,2%) i Badajoz (1,1%) registraran els increments més discrets.