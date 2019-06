L''estoc' d'habitatge nou a Balears cau un 10,03% el 2018, fins a les 9.290, segons Foment

Publicado 13/6/2019 17:17:31 CET

L''estoc' d'habitatge nou a les Balears ha disminuït fins a les 9.290 unitats el 2018, un 10,03% per sota de la xifra registrada un any abans, segons dades de l'estadística d''estoc' d'habitatge nou elaborat pel Ministeri de Foment.

En el conjunt d'Espanya, l''estoc' d'habitatge nou s'ha reduït fins a les 459.876 unitats el 2018, un 3,6% per sota de la xifra registrada un any abans. Aquesta reducció, segons Foment, ha situat l''estoc' en mínims des de 2007. El total d'immobles no inclou habitatges a la venda, és a dir, "són habitatges que mai s'han venut ni han experimentat cap transmissió".

Per comunitats autònomes, l''estoc' acumulat ha descendit en totes les regions menys a Canàries, on s'ha experimentat un increment d'amb prou feines d'un 1%. Al costat contrari, van destacar les caigudes superiors al 10% registrades a País Basc i a Balears.

Comunitat Valenciana (86.137 habitatges), Catalunya (73.048) i Andalusia (69.327) acumulen encara el 49,7% de l''estoc' total nacional, mentre que Navarra, Cantàbria i Extremadura són les comunitats amb menor percentatge sobre el total nacional.

Segons Foment, a Espanya, el percentatge d''estoc' sobre el parc d'habitatges és de gairebé el 2%. Les comunitats amb una acumulació superior al 3% són La Rioja i Castella-la Manxa, mentre que Navarra, Cantàbria, Extremadura i País Basc compten amb acumulacions sobre el seu parc per sota de l'1%.