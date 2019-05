L'exposició 'L'illa', de la palmesana Beatriz Polo, arriba al festival internacional de fotografia Cortona On The Move

Publicado 6/5/2019 16:55:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

L'exposició individual 'L'illa', de la fotògrafa palmesana Beatriz Polo Iañez, arriba al festival internacional de fotografia Cortona On The Move (Itàlia) al costat de nou fotògrafs de Balears que també assistiran al festival, que se celebrarà de l'11 de juliol al 29 de setembre.

Segons ha informat la conselleria de Cultura, Participació i Esports en una nota, la participació dels artistes de les Illes en el festival s'ha vertebrat a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) a partir d'una convocatòria oberta del IEB en col·laboració amb el festival, es van seleccionar un total de 6 propostes.

La iniciativa de l'IEB té l'objectiu de promoure la projecció internacional dels fotògrafs de Balears. Després d'una selecció dels portfolios per part de la direcció artística, finalment "L'illa" de Beatriz Polo Iañez ha estat l'elecció definitiva ja que, segons ha apuntat la Conselleria, l'obra de Polo va més enllà d'un estil documental i s'apropa a una narració més conceptual on el suggeridora aporta un argot artístic més ampli.

A més de Polo, altres nou fotògrafs de Balears també han estat seleccionats per assistir al festival per al visionat del seu portfolio, com Tomeu Coll, Miquel Julià, Bruno Daureo, Stefano Pusceddu, Silvia Prió, Erola Arcalís, Pepe Cañabate, Maria de Mar Agüera i Oto Marabel.

PROJECTE 'L'ILLA'

El projecte "L'illa" de Beatriz Polo Iañez suggereix el paisatge com (acte) biografia, com a estat d'ànim. L'artista defensa que la interacció entre la terra i els humans no sempre és visible, pot ser subtil i intocable: la calma i la tranquil·litat del mar, el soroll del vent, el silenci dels dies.

El sentit d'insularitat prové de la seva pròpia familiaritat personal amb l'illa. Amb aquest punt de partida, l'artista ofereix un punt de vista únic, un món interior marcat pel seu origen, del que pot escapar però on sempre torna.