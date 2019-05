L'Impost de Turisme Sostenible finançarà amb 105 milions d'euros projectes a partir de 2020

Actualizado 9/5/2019 14:30:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Maig (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, ha informat aquest dijous que la Comissió d'Impuls al Turisme Sostenible ha aprovat el Pla Anual de Turisme Sostenible 2019, que estarà dotat amb 128,3 milions d'euros recaptats a través de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS), encara que seran 104,9 milions els que es destinaran a partir de 2020 a subvencionar projectes d'inversions al medi ambient, patrimoni cultural o projectes de formació i d'investigació, entre d'altres.

Així ho ha detallat Busquets en declaracions als mitjans després de la reunió de la Comissió d'Impuls al Turisme Sostenible en les quals la consellera ha concretat que, dels 128 milions pressupostats, 23,4 milions es dedicaran a subvencionar anualitats anteriors. "El Govern deixa el treball fet i serà el futur Executiu el que decidirà els projectes a subvencionar", ha declarat Busquets, qui ha defensat que l'ITS "ha vingut per quedar-se" ja que "permet millorar les nostres inversions".

"Estem molt satisfets per poder dedicar un any més aquests recursos que genera el turisme a inversions en millores mediambientals, patrimonials, formatives o d'investigació com a motors de diversificació econòmica", ha remarcat la consellera, qui ha reconegut que l'actual Executiu autonòmic no decidirà els nous projectes a subvencionar a través de l'ITS.

"Hem volgut deixar el treball fet perquè el futur Govern pugui decidir els projectes que es beneficiaran de les inversions", ha assenyalat alhora que ha recordat que, des de 2016, s'han destinat un total de 333,6 milions d'euros per complir "tots els objectius" contemplats en la Llei d'Estades Turístiques per "avançar en sostenibilitat" mediambiental, econòmica i social.

En la mateixa línia s'ha expressat la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, qui ha considerat que l'ITS és un impost "consolidat" i un "tresor" que permet "avançar en polítiques perquè Balears sigui capdavantera en turisme i en sostenibilitat mediambiental, econòmica i sostenible".

Segons han apuntat des de la conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme, el Consell de Govern ratificarà el Pla 2019 la setmana que ve i a continuació serà publicat en el BOIB. El termini de presentació de sol·licituds relatives als projectes finalitzarà el 16 d'agost de 2019 i, posteriorment, la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible avaluarà els projectes presentats.

VOT EN CONTRA D'ECOLOGISTES, HOTELERS I EMPRESARIS

D'altra banda, el representant del Grup d'Ornitologia Balear (GOB) en la Comissió, Macià Blázquez, ha expressat que tant el GOB com l'entitat ecologista Amics de la Terra han votat en contra de l'aprovació del Pla Anual de Turisme Sostenible en considerar que la destinació de l'ITS a la reducció de la càrrega mediambiental del turisme "no és l'objectiu prioritari" dels projectes.

"En la redacció d'enguany no es contempla prioritzar els objectius mediambientals, que la pròpia llei estableix que han de ser els principals", ha manifestat Blázquez, qui així mateix ha criticat que "no s'estan seguint" els processos de seguiment dels projectes ni de participació ciutadana per determinar el finançament de projectes "que contempla la llei".

En la mateixa línia s'ha expressat la gerent de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca, María José Guerrero, qui ha posat en relleu les "contradiccions" en l'assignació de projectes o la "perversió" del "esperit inicial" de la llei.

"Les persones que estan pagant l'ITS no veuen els efectes de la mesura perquè l'execució dels projectes no es visualitza, i no ho diem només els agents del sector turístic sinó també la societat civil", ha sostingut. A més, ha censurat les modificacions de la llei ja que, segons ha defensat, s'han ampliat continguts que han "pervertit" el sentit mediambiental originari de la llei com "la inclusió del tema de l'habitatge".

"A Balears tenim un problema d'habitatge que sofrim tots i que cal solucionar perquè és prioritari, però segurament no s'hagi de treballar en això a través dels recursos generats per l'Impost de Turisme Sostenible", ha afirmat.

"DESACORD EN EL FONS I EN LES FORMES"

Per la seva banda, des de la Confederació d'Associacions d'Empresaris de Balears (CAEB) han mostrat la seva "disconformitat" amb la dinàmica de la Comissió de l'Impost Sostenible en considerar "absència de diàleg" i "falta de transparència i informació" per a la revisió dels projectes ja que, segons han sostingut, no es facilita la documentació sol·licitada per membres de la Comissió amb la "suficient antelació" i les reunions del Comitè Executiu i del Ple "es realitzen el mateix dia", sense "temps per revisar els plans anuals i els projectes".

A més, han mostrat el seu "desacord" amb la destinació dels fons finançats a través de l'ITS ja que han considerat que es destinen a despeses que "haurien de ser finançades amb partides específiques". Així, s'han referit als 23,4 milions d'euros que el Pla 2019 imputa cinc projectes plurianuals de 2017 relatius a l'ampliació de l'Edar d'Inca (6,5 milions d'euros) i als col·lectors i emissari terrestre de l'Edar d'Andratx (1,1 milions d'euros).