Llibertat sota fiança i retirada de passaport pel detingut per la desaparició d'un home a Sa Pobla

Publicado 28/1/2019 13:46:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La titular del Jutjat d'Instrucció número 3 d'Inca ha decretat llibertat provisional sota fiança per al detingut per la seva possible implicació en la desaparició d'un home a Sa Pobla (Mallorca). La jutgessa també ha ordenat retirar-li el passaport.

Així, al detingut també se li hi imposa la prohibició de sortir d'Espanya i compareixences periòdiques al Jutjat, segons han confirmat a Europa Press fonts properes al cas. La Fiscalia havia sol·licitat la sortida de presó sota fiança.

El detingut s'ha negat a declarar aquest dilluns, si bé sí que va declarar dissabte passat quan va passar a disposició judicial. Des de llavors havia estat a la presó. Les actuacions estan sota secret de sumari.

L'home va ser detingut el passat 18 de gener i durant la setmana passada la Guàrdia Civil va realitzar escorcolls a una finca de s'Albufera, a Muro, cercant el cos del desaparegut en companyia del detingut, sense trobar res. En aquestes tasques va participar una unitat canina.

El desaparegut és un jove d'origen marroquí de 26 anys que va ser vist per última vegada a mitjans d'agost.