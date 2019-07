El lloguer vacacional va generar a Espanya un impacte econòmic de 4.397 milions en 2018

Publicado 4/7/2019 18:01:52 CET

Els usuaris de l'habitatge turístic gasten de mitjana 2.092 euros enfront dels 1.606 euros dels d'hotel

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El lloguer vacacional va generar un impacte econòmic de 4.397 milions d'euros a Espanya el 2018, segons el VI Baròmetre del Lloguer Vacacional a Espanya de la plataforma HomeAway, experta en lloguer vacacional, que indica que els usuaris d'habitatge turístic gasten una mitjana de 2.092 euros, enfront de 1.606 euros dels d'hotel.

L'habitatge turístic ha estat utilitzat el passat any en més de 7,9 milions de viatges per oci o vacances el 2018. Dels 4.397 milions d'euros que suposen d'impacte econòmic al nostre país aquest tipus d'allotjament 3.260 milions d'euros corresponen a despeses durant l'estada, dels quals 1.098 milions van ser en productes i serveis en comerços de proximitat.

La VI de l'estudi, que ofereix la comparativa entre els usuaris d'habitatges turístics a Espanya en contraposició amb els usuaris d'hotel, ha estat presentat avui en Madrid pel director regional per al sud d'Europa d'HomeAway, Juan Carlos Fernández, i el catedràtic de la Universitat de Salamanca i director de l'estudi, Pablo Antonio Muñoz.

Entre les seves principals conclusions destaca que els usuaris d'habitatge turístic són fidels a aquesta modalitat, ja que en el 47,2% dels viatges que realitzen, només cerquen aquest tipus d'allotjament per als seus viatges d'oci i vacances.

A més, l'habitatge turístic i l'hotel són complementaris ja que segons les dades recopilades el 81,3% dels usuaris enquestats que s'han allotjat en un habitatge turístic en 2018, també han utilitzat hotels.

El baròmetre reflecteix que la despesa de mitjana total per part dels usuaris d'habitatge turístic és de 2.092 euros. D'aquest total 503 euros pertanyen a lloguer el que suposen un 24% del total. En el cas dels hotels la despesa mitjana és de 1.606 euros, d'ells 518 euros van ser per a allotjament, un 32% del total.

Respecte a les despeses vinculades a l'estada, els usuaris d'habitatge turístic gasten de mitjana 1.589 euros, enfront dels 1.088 euros dels usuaris d'hotel.

La despesa mitjana d'estada per persona per part dels usuaris d'habitatge turístic és de 413 euros, dels quals 235 corresponen a despeses per compres i consum. Un 59,2% d'aquesta despesa es realitza en la proximitat de l'allotjament. En el cas dels usuaris d'hotel, durant la seva estada gasten de mitjana 411 euros, dels quals 210 euros corresponen a compres i serveis (un 48,4% prop de l'allotjament).

"Aquestes dades demostren la importància d'aquesta indústria a Espanya i l'enorme valor que aporta a la nostra economia i ciutadans", segons el director regional d'HomeAway per al sud d'Europa, Juan Carlos Fernández.

MODALITAT AMB GRAN VOLUM DE DEMANDA

L'informe indica que, els usuaris d'habitatges turístics han realitzat 1,3 viatges per oci o vacances en 2018, 2,8 viatges en el cas dels usuaris d'hotel.

L'estada és major en aquesta modalitat que en hotel. Així mentre en hotel s'allotgen 3,6 nits de mitjana, en el cas dels usuaris d'habitatge turístic, la durada mitjana és de 5,3 nits. Respecte al nombre de persones, 4 persones pernocten de mitjana en un habitatge turístic enfront de les 2,7 en el cas de l'hotel.

Segons l'estudi, els principals usuaris d'habitatge turístic són famílies (54,8%) seguit de parelles (24,6%), i els amics (18%). Per contra els principals usuaris d'hotel són les parelles, amb un 43,7% seguit de famílies (43,2%).

La ubicació, el preu i l'entorn són, per aquest ordre, els principals factors que marquen l'elecció en tots dos tipus d'allotjament. Els usuaris d'habitatge turístic són més permissius amb la ubicació que els usuaris d'hotel.

El 70,6% dels usuaris d'habitatge turístic, si tingués un habitatge en propietat que no utilitzessin de forma contínua, l'oferirien com a habitatge vacacional durant algun període de l'any. A més, els enquestats tenen una actitud favorable sobre l'oferta d'habitatge d'ús turístic a l'edifici en el qual resideixen.

Respecte a la forma de cerca, les webs especialitzades en allotjaments lideren la cerca d'informació, tant dels usuaris d'habitatge turístic (59,8%) com dels usuaris d'hotel (64%). A més encara sent l'ordinador el dispositiu més utilitzat pels usuaris d'habitatge turístic (70,7%) l'ús del mòbil adquireix importància, ja que un 29,3% ho utilitzen per a la cerca d'allotjament (en el cas d'hotels, el 26,4%).

NIVELL DE SATISFACCIÓ

La satisfacció general amb l'habitatge turístic és de 4,2 sobre 5 punts. A més a disposició a recomanar l'habitatge turístic per part dels usuaris d'aquesta modalitat és alta.

La satisfacció és també positiva amb els veïns. En el cas de l'habitatge turístic un 97,6% dels casos no ha tingut problemes amb els veïns, a més se senten més integrats en la destinació turística que els usuaris d'hotels.

Per al director de l'estudi i catedràtic de màrqueting de la Universitat de Salamanca, Pablo Antonio Muñoz, "Espanya compta amb una oferta adequada que compleix perfectament totes les expectatives per això ha de ser més promoguda perquè les famílies i els grups puguin optar per aquest tipus d'allotjament".

S'han realitzat tres informes específics amb els mateixos continguts, sobre tres comunitats autònomes que són importants destinacions d'aquest tipus de servei turístic: Andalusia, Catalunya i la Comunitat Valenciana. Aquests informes s'oferiran de forma separada el proper mes de setembre.