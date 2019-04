L'ocupació d'apartaments turístics va arribar al 47,45% a Balears al febrer

Publicado 1/4/2019 10:17:56 CET

Els viatgers residents a Espanya cauen un 37,9 per cent al febrer i els estrangers augmenten un 0,9 per cent

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Els apartaments turístics de Balears van aconseguir un percentatge d'ocupació del 47,45 per cent al febrer, segons l'enquesta d'ocupació en allotjaments turístics extrahotelers publicada aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A més, Balears va registrar al febrer un total de 31.243 de pernoctació a apartaments turístics, la qual cosa suposa una caiguda del 14,79 per cent respecte al mateix mes de l'any passat. Va haver-hi 4.980 viatgers, la qual cosa suposa una caiguda del 6,74 per cent. La majoria d'aquests han estat residents a l'estranger, 4.325.

Així mateix, els viatgers estrangers han augmentat un 0,96 per cent --l'any passat van ser 4.284-- i els residents a Espanya passen de 1.056 al febrer de 2018 a 655 el febrer d'aquest any, una caiguda del 37,97 per cent.

El nombre de places va ser de 3.898, el nombre d'apartaments 1.077, el grau d'ocupació per places va ser del 28,75 per cent i va haver-hi un total de 249 persones en situació de feina.