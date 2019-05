L'Oficina de Defensa dels Drets del Menor passa a dir-se Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència

Publicado 28/5/2019 12:53:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM) canvia de nom i des d'aquest dimarts es dirà Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA), segons ha informat la conselleria de Serveis Socials i Cooperació en una nota.

Es tracta d'un canvi en la denominació oficial de l'òrgan que no afectarà a les seves funcions, estructura ni competències.

Segons ha explicat la cartera dirigida per Fina Santiago, la modificació respon una adaptació en l'àmbit legislatiu i professional per substituir els termes 'menor o menors' per 'infància i adolescència', identificant així dues etapes diferenciades en aquest període evolutiu, la infància (0-11 anys ) i l'adolescència (12-18 anys), amb realitats i necessitats pròpies.

El canvi també respon l'entrada en vigor aquest dimarts de la Llei l'Atenció i els Drets de la Infància i l'Adolescència de les Balears, que disposa la modificació de la denominació d'aquest òrgan.

Cal recordar que l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència és un òrgan de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), amb dependència directa de la conselleria que tingui atribuïdes competències de benestar social, encara que amb total autonomia funcional i de gestió, que vetlla per la defensa i la promoció dels drets de les persones menors d'edat.

El canvi de nom afecta també als logotips de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència.