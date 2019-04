La Ma-19 i la Ma-20, les carreteres amb major intensitat de trànsit en Balears aquest dimecres a l'operació sortida

Publicado 16/4/2019 18:24:33 CET

La segona fase de l'operació sortida de Setmana Santa arrenca aquest dimecres amb 9,1 milions de viatges previstos

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La segona fase de l'operació sortida de Setmana Santa arrenca aquest dimecres en tota Espanya, excepte a Catalunya i la Comunitat Valenciana, on donarà començament el dijous. A Balears, l'únic punt marcat com a conflictiu per la Direcció general de trànsit és Palma. Així mateix, l'Autopista de Llevant (Ma-19) i la Via de Cintura (Ma-20) seran les carreteres amb major intensitat de trànsit.

Amb 9,1 milions de viatges previstos per carretera en tot el territori, aquesta fase és la més important de tot l'any pel volum i desplaçaments de vehicles al llarg de tota la xarxa viària i per desenvolupar-se en un període de temps molt limitat. El dispositiu especial de la DGT finalitzarà el dilluns 22.

Durant aquesta segona fase, el flux principal de trànsit es realitzarà des dels nuclis urbans a zones turístiques de costa, segones residències, poblacions amb actes religiosos tradicionals o zones turístiques de muntanya.

Per dies, el dimecres es preveuen problemes de circulació i retencions en les sortides dels grans nuclis urbans de totes les comunitats autònomes (menys Catalunya i Comunitat Valenciana) per, hores més tard, traslladar-se a les zones de destinació. Les hores més desfavorables per viatjar seran entre les 15.00 i les 23.00 hores. Trànsit avisa que les carreteres amb major intensitat de trànsit seran, entre unes altres, les autovies A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 i A-6; les autopistes AP-1, AP-2, AP-4, AP-6, AP-7, AP-8 i AP-9 i diverses nacionals.

El dijous 18 d'abril continuaran les sortides de les grans ciutats al matí, i les intensitats circulatòries seran elevades, per la qual cosa es poden produir retencions. Les hores més desfavorables per viatjar són entre les 8.00 i les 14.00 hores.

Ja a la tarda, un dia després que la resta de comunitats, Catalunya i Comunitat Valenciana començarà la segona fase de l'operació sortida, al no ser festiu el dijous en aquesta comunitat. Els principals problemes de circulació es produiran en les carreteres d'accés a la costa, les que uneixen poblacions del litoral, així com en les d'accés a zones turístiques de descans. Les principals carreteres que es podrien veure afectades seran l'AP-2, AP-7, l'A-3 i l'A-7, entre altres.

Durant el matí del divendres, a Catalunya i Comunitat Valenciana continuaran els desplaçaments de vehicles en sentit sortida de les grans ciutats, que provocaran intensitats elevades de circulació. A la resta de comunitats, es produiran desplaçaments en la sortida dels grans nuclis urbans en trajectes de curt recorregut, a zones d'oci i esplai properes a nuclis urbans. Ja a la tarda i per tota la geografia nacional, es produiran moviments de vehicles de curt recorregut i locals a poblacions en les quals se celebrin processons religioses.

El dissabte, al matí es podran produir problemes de circulació en els llocs de destinació per moviments locals de curt recorregut i especialment en accessos a poblacions de la costa i carreteres del litoral. A la tarda, motivat pels que avancen el seu retorn, es podran observar moviments de tornada de llarg recorregut.

A partir del mig matí del diumenge, es preveu un increment de la circulació en les carreteres, podent-se produir alguna retenció en zones de destinació per inici del retorn per, posteriorment, traslladar-se al llarg de la tarda i la nit als accessos de les grans ciutats. Les comunitats afectades en aquest dia per la tornada són: Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, Madrid i Múrcia.

El dilluns 22 d'abril comença la tornada a Cantàbria, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Balears, Navarra, País Basc i La Rioja, on el dilluns és festiu. Per això, es poden produir problemes de circulació en els principals eixos viaris d'aquestes comunitats, així com en les carreteres d'accés de les províncies limítrofes amb elles. En la resta de comunitats també es produiran moviments de tornada, principalment motivats pel començament, l'endemà, de les activitats escolars i universitàries.

ONZE MORTS EN LA PRIMERA FASE

Durant la primera fase de l'Operació Sortida, que va començar el divendres 12 a les 15.00 hores i va finalitzar el diumenge 14 a les 24.00 hores, onze persones han mort en onze accidents mortals. Dels onze morts, sis viatjaven en turisme, quatre eren motoristes i una altra de les víctimes mortals anava en furgoneta.

Per això, el director general de trànsit, Pere Navarro, fa una crida a la prudència i al respecte de les normes de circulació. "Necessitem el compromís, no només de la major part de conductors que tenen un comportament correcte en carretera, sinó d'aquells altres que es mostren reticents a complir les normes i posen en perill la vida dels altres", assenyala. "Cap a ells dirigim tots els mitjans de control dels quals disposem per treure'ls de la carretera", conclou.

Durant tot el dispositiu especial, pel qual s'estimen 15,5 milions de desplaçaments de llarg recorregut, vigilaran el trànsit i el comportament en carretera fins el 9.200 agents de la Guàrdia Civil de Trànsit, 264 vehicles camuflats, prop de 1.400 radars (724 fixos, 62 de tram i 557 mòbils), a més de 10 helicòpters, vuit drons i 216 càmeres per al control de l'ús de cinturó i del mòbil.

L'any passat van morir durant la Setmana Santa 31 persones en accidents de trànsit, a més de resultar ferides greus un total de 159 persones.