Malagrava (Unides Podem) reclama aconseguir un nivell d'inversió en sanitat pública del 7,5% del PIB

Publicado 24/4/2019 14:55:25 CET

La número 2 al Congrés reivindica a Son Espases la lluita contra la corrupció i diu que Jaume Matas és "un enemic d'Espanya"

PALMA DE MALLORCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat d'Unides Podem al Senat, Pep Malagrava, ha reclamat aquest dimecres aconseguir un nivell d'inversió en sanitat pública del 7,5 per cent del Producte Interior Brut (PIB) el 2023, "com s'arriba a la zona euro".

Així s'ha expressat el candidat en una roda de premsa convocada en l'entrada de l'Hospital Son Espases, un escenari que la número 2 al Congrés, Lucía Muñoz, ha aprofitat per parlar de corrupció.

Malagrava ha defensat que la sanitat és "un dret que no s'ha de mercantilizar" i ha ressaltat que Balears és "una de les Comunitats Autònomes que més està invertint en sanitat privada". "Creiem que s'ha de fer en pública", ha incidit, assenyalant que d'una altra manera estaran "augmentant les diferències entre els quals més tenen i els que menys".

A més, el candidat a senador també ha reclamat una millora de les condicions laborals del personal sanitari, que sofreixen "un minvament d'ingressos per culpa del cost de l'habitatge" a les Illes.

D'altra banda, Malagrava ha acusat el PP d'haver "venut la sanitat pública" i a l'empresari Florentino Pérez -l'empresa filial del qual es va adjudicar el concurs públic per construir Son Espases- de fer "negoci d'un dret", per la qual cosa els ha cridat "traïdors a Espanya". "Matas va fer un treball molt bo per afavorir els seus amics", ha conclòs el candidat, postil·lant que el de Son Espases és "un cas flagrant de corrupció".

MUÑOZ: MATAS ÉS "UN ENEMIC D'ESPANYA"

Per la seva banda, Muñoz ha incidit que "lluitar contra la privatització és guanyar salut democràtica", igual que "lluitar contra la corrupció".

Recordant la investigació sobre les presumptes irregularitats en l'adjudicació del projecte de Son Espases, la número 2 al Congrés ha afirmat que l'expresident del Govern balear, Jaume Matas, és "un enemic d'Espanya", i ha advocat per un Pla Nacional contra la corrupció que inclogui una reforma del Codi Penal per introduir com a delicte l'enriquiment il·lícit de càrrecs públics.

També ha reclamat augmentar els recursos contra la corrupció i "oferir protecció real" a els qui la denuncien.

DEVIS ES COMPROMET A REVERTIR LA PRIVATITZACIÓ EN SANITAT

D'altra banda, a Eivissa, aquest dimecres el candidat per Unides Podem al Senat, Mario Devis, s'ha compromès a revertir la privatització de serveis públics, especialment en sanitat.

La formació ha proposat "posar fre a la mercantilització de la Sanitat", evitant la privatització de serveis no sanitaris i garantint en tot moment la gestió pública directa.

Així, Devis s'ha referit a l'Hospital de Can Misses d'Eivissa, "en el qual tant PSOE com PP van avalar un sistema de privatització dels serveis no sanitaris".

"El resultat és que el párking de l'Hospital de Can Misses era el més car de tot Balears amb diferència i l'externalització del servei de cuina ha generat innombrables problemes, s'han arribat a subcontractar fins a en cinc empreses diferents, els treballadors han denunciat la precarietat de les seves condicions i els pacients el mal servei prestat", ha dit Devis.

Per al candidat, la "cerca del benefici que regeix en el sector privat no ha d'aplicar-se en la sanitat pública".