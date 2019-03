March diu que l'Educació a Eivissa millora "de forma clara i rotunda"

Publicado 5/3/2019 16:29:14 CET

EIVISSA, 5 Març (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, ha assegurat en el Parlament que l'Educació a Balears, i en particular a Eivissa, està millorant "de forma clara i rotunda", segons dades de l'Institut d'Avaluació de la Qualitat del Sistema Educatiu.

March ha assegurat a més que el PP "sempre parla de l'Educació des d'una perspectiva catastrofista i tremendista, que no respon la realitat". A Eivissa, ha afegit, l'Educació està millorant en secundària en assignatures com a anglès o matemàtiques, superant la realitat educativa de Menorca, zona millor valorada fins al moment. "Cal veure les coses mig plenes, no mitjà buides", ha dit.

El Grup Popular ha interpel·lat al conseller d'Educació i Universitat, Martí March, per la gestió política realitzada a Eivissa aquesta legislatura. La diputada Sara Ramón ha assegurat que la nota del conseller "dista molt de l'aprovat", reiterant que han estat uns anys de "paràlisis".

Pel que fa a infraestructures, Ramón ha lamentat que no s'ha iniciat cap centre a l'Illa a menys de dos mesos de la fi de la legislatura. Per a Ramón, aquests quatre anys poden traduir-se "en una legislatura en la qual Eivissa ha augmentat el seu dèficit en infraestructures i s'han agreujat problemes i creat uns altres on abans no hi havia".

"Vénen a Eivissa, es fan una passejada, es posen un casc, deixen anar mil anuncis i s'en van, pensant que tot està arreglat. Però la realitat confirma que en aquests anys només s'han invertit 2,7 milions a Eivissa, un 6,6 per cent del total d'inversions educatives a Balears", ha afegit la diputada.

MARCH: "NO HI HA PALLASSOS" A CAN RASPALLS

March també s'ha referit al col·legi de Can Raspalls "on sempre està Inspecció Educativa, sense performances". El conseller ha assegurat que al centre "es compleix la normativa lingüística i no hi ha pallassos", en relació a les crítiques rebudes per un professor que es vas vestir de pallasso per impartir castellà.

"Es pot discutir si la metodologia és adequada o no, però no s'està ridiculitzant al castellà de cap de les maneres. Estan intentant donar una imatge negativa d'aquest centre", ha dit.

També ha destacat l'engegada de Can Nebot i així, estan estudiant la millor fórmula per obrir el centre. Així mateix, ha assegurat que s'ha realitzat un "esforç educatiu" per escolaritzar a tots els nens. "L'Educació a Eivissa ha millorat, malgrat aquests cants catastrofistes als