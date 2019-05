Marí (PP) destaca la "responsabilitat" que assumiran a l'hora de governar "per a tots"

Publicado 27/5/2019 13:42:31 CET

IBIZA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a la presidència del Consell d'Eivissa, Vicent Torres, ha destacat la "responsabilitat" que han d'assumir a l'hora de governar "per a tots, per als qui han votat al PP i per a qui no".

Segons ha declarat aquesta matinada, han estat unes eleccions "complicades", en les quals el PP ha aconseguit uns resultats "excepcionals", revalidant-se la majoria absoluta a Sant Joan i Santa Eulària.

Marí ha celebrat que en els altres municipis també s'ha aconseguit un bon resultat i la suma de tots s'ha traslladat al Consell, per la qual cosa se senten "molt contents i agraïts".

Així mateix, ha afirmat que començaran a treballar de cara a la pròxima legislatura "amb ganes i com es mereixen els eivissencs".

El candidat ha aconseguit 6 consellers a la institució insular enfront dels 4 de PSOE, 2 d'Unides Podem i 1 conseller per a Ciutadans.