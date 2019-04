Maroto creu que hi ha "molta demagògia" amb l'impost turístic i diu que "pot aportar valor"

Publicado 23/4/2019 17:47:33 CET

EIVISSA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Turisme, Reyes Maroto, ha considerat aquest dimarts que "hi ha molta demagògia" en relació a l'Impost de Turisme Sostenible que s'aplica a Balears.

Així s'ha referit la ministra a l'anunci del líder del PP, Pablo Casado, d'eliminar la taxa en cas de governar. Segons ha dit Maroto, l'impost no ha restat visitants a Balears, tal com es comprova amb les xifres turístiques registrades en 2018.

Maroto ha afirmat també que el Govern central no establirà una taxa turística, però respecten la decisió del Govern o de la Generalitat d'implantar un impost turístic. "Si aquesta taxa es gasta al sector, pot aportar valor i millorar les inversions i aquesta és la justificació del Govern", ha explicat.

En cas de guanyar el 28 d'abril, la ministra ha avançat també que seguiran apostant per la reconversió de destinacions turístiques, mantenint inversions com les previstes als Pressupostos Generals d'aquest any, en els quals pretenien destinar deu milions per reconvertir espais madurs a Balears.

En una entrevista concedida a Radi Eivissa Ser recollida per Europa Press, Maroto ha afirmat que el Govern de Pedro Sánchez "ha volgut posar el turisme com a política d'Estat", alguna cosa "molt necessaria" després de set anys d'absència d'una política turística.

La ministra ha recordat que, en relació als lloguers turístics irregulars, les plataformes comercialitzadores "el que volen és una regulació" i ha defensat la importància de treballar amb les comunitats autònomes "que volen un marc on poder regular".

SOBRE EL BREXIT

Sobre el Brexit, ha considerat que la pròrroga ha estat una "bona notícia" donat que la nova data fixada pel 31 d'octubre "permet salvar els mesos més importants".

La ministra també ha dit que Espanya ha de preparar-se pel Brexit i comptar amb mecanismes activats per donar seguretat jurídica a operadors i turistes britànics. "Almenys aquest any, el Brexit no tindrà impacte als registres", ha dit.

Sense concretar terminis, la ministra ha parlat també del Parador d'Eivissa confiant que "molt aviat" es disposi de la inversió "necessària" perquè Eivissa tingui "aquest parador tan desitjat" que "afegirà valor" a la ciutat.

En relació a la massificació turística, Maroto ha indicat que la seva voluntat és descongestionar als mesos estivals i diversificar altres períodes, afegint més oferta turística. "La clau està en la diferenciació", ha reiterat, assegurant que "per no morir d'èxit", cal redefinir el model turístic.

SOBRE EL DEBAT DEL DILLUNS

Finalment, sobre el debat electoral celebrat aquest dilluns en TVE, Maroto ha considerat que el president Pedro Sánchez va estar "bé" en entendre que "va fer un relat molt encertat" de les mesures aprovades durant els deu mesos de govern socialista.

Així mateix, s'ha referit a la "crispació i la mentida en la qual la dreta s'ha instal·lat" i ha opinat que va quedar "molt clar" que el PSOE ha creat ocupació i riquesa.