La massificació de persones i cotxes, principal preocupació ambiental dels ciutadans balears

Publicado 27/12/2018 18:14:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Balear d'Estudis Socials (IBES) i les empreses Hidrobal i Tirme han presentat aquest dijous la sisena edició de l'Ecobaròmetre balear, un estudi d'opinió pública sobre diferents aspectes ambientals de la comunitat, el qual assenyala la massificació de persones i cotxes com la principal preocupació ambiental dels ciutadans balears.

Segons ha informat Tirme en un comunicat, l'objectiu d'aquest treball de recerca és traslladar al debat públic els problemes, febleses o amenaces del medi ambient a Balears, i fomentar decisions per al progrés social i econòmic de la comunitat, sota el prisma de la sostenibilitat ambiental.

L'estudi analitza les diverses dimensions de la consciència ambiental mitjançant una enquesta anual dirigida a la població mallorquina, menorquina i eivissenca major de 18 anys.

El present informe recull els resultats de la sisena onada, i aporta un valor afegit per l'anàlisi comparativa de les més de 3.600 entrevistes realitzades des de 2013.

Quant a la percepció general dels ciutadans sobre la qualitat del medi ambient, es constata un descens progressiu, 2018 és el primer any de la sèrie històrica en que la percepció positiva se situa per sota del 50 per cent. La nota mitjana baixa quatre desenes i se situa en 5,6, pel que es tracta del major descens interanual des que s'elabora aquest estudi.

Els problemes relacionats amb la massificació de persones i cotxes, qualitat i malbaratament de l'aigua i neteja continuen al capdavant del rànquing de preocupacions ambientals dels ciutadans. No obstant això, s'observa un important increment en la percepció com a problema de la dependència energètica amb la península (més d'11 punts de pujada).

D'altra banda, els ciutadans de Balears recolzen àmpliament l'ús d'energies renovables, però el 86 per cent critica la falta d'incentius i ajudes per a la instal·lació d'energies alternatives.

Quant a les infraestructures viàries, per primera vegada l'Ecobaròmetre detecta un major percentatge de ciutadans que les consideren suficients (47 per cent) front dels quals les consideren adequades (41 per cent), culminant-se així una tendència en l'opinió sobre aquest assumpte que es venia observant en els últims anys, i que s'ha traduït en una variació de gairebé 20 punts des de 2016.

TRACTAMENT DE RESIDUS

Des de l'Ecobal, el tractament dels residus urbans està considerat com a preocupant per a una gran majoria dels ciutadans, de fet, quatre de cada cinc respon afirmativament. D'aquesta manera s'observa com en els últims anys s'ha mantingut una tendència elevada en aquest valor, amb oscil·lacions que tenen a veure bàsicament amb elements conjunturals més que amb canvis significatius de percepció.

En concret, si se segmenta per territori, s'observa que on es dóna una major preocupació pel tractament dels residus sòlids és a Palma (87 per cent), seguida, amb valors similars per Eivissa (77) i la Part Forana de Mallorca (74).

"És probable que la significativa diferència entre el percentatge que es dóna a Palma i en la resta de territoris tingui a veure, no tant amb el tractament dels residus sinó amb una percepció general d'una deficient recollida dels mateixos", assenyala l'informe.

PROBLEMES DE L'AIGUA

L'aigua i els problemes associats a la mateixa, segueixen sent una important font de preocupació per als ciutadans de Balears. Amb majors o menors oscil·lacions en cadascun dels ítems, cap dels valors, excepte la "falta de pressió en les aixetes", està per sota del 50 per cent i, de fet, en la majoria d'ells, obtenim valors per sobre del 60 per cent.

En relació a les dades de juny de 2018, s'observa que el principal dels problemes (78 per cent) és la "reducció de reserves d'aigua dolça", la qual cosa no deixa de sorprendre en un any que s'ha caracteritzat per l'abundància de pluges.

"És cert que, en aquest valor s'ha produït un descens respecte als anys anteriors, de 10 punts en concret pel que fa a l'any 2016, però és obvi que la dependència del factor atmosfèric unida a la sensació d'un consum elevat, lligat a la sensació de massificació de persones fa que aquesta preocupació es mantingui en valors elevats", afegeix l'estudi.

El segon dels problemes és el de la qualitat de l'aigua de la xarxa de proveïment (76 per cent), amb una diferència de fins el 13 punts pel que fa a l'Ecobaròmetre de l'any 2016 i amb una tendència ascendent.