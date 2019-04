Una menor amb discapacitat nega que abusessin d'ella i diu que l'acusat només li va tocar una espatlla

Publicado 17/4/2019 13:16:43 CET

Una menor amb discapacitat, que ha declarat aquest dimecres com a víctima en un judici a un home que presumptament hauria abusat d'ella, ha negat que aquest abusés d'ella i ha dit que solament li va tocar una espatlla. Els fets van ocórrer una tarda de setembre de 2016.

Durant la seva declaració davant la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears, la menor, que tenia 15 anys en aquell moment i pateix una discapacitat del 43 per cent, ha dit que se'n va anar amb ell, que van anar a la platja, després van anar a casa d'uns familiars a Magaluf, on la va presentar dient que era la seva núvia, i que va ser aquí quan li va tocar l'espatlla.

Després d'ella, ha declarat un tècnic de la Unitat de Valoració d'Abús Sexual (Uvasi) que ha explicat que, durant el seu treball amb la menor, aquesta solament es va referir en una primera ocasió al fet que li havia tocat un pit, després d'una pregunta directa, sense ser "una informació espontània", però després va oferir versions diferents.

Pel seu costat, una altra tècnic de la Unitat Terapèutica d'Abús Sexual Infantil (Utasi) ha assenyalat que la menor era una nena tímida i sofria "bloqueig emocional". Així mateix, ha dit que davant un trauma les persones poden sofrir amnèsia. Malgrat això, ha dit que ella no es va encarregar del succeït ni de comprovar el relat ja que amb el que treballen és amb els "símptomes".

Cal recordar que l'acusat, durant la seva declaració aquest dimarts, va explicar que en conèixer a la noia es va pensar que tenia 18 anys -posteriorment ella li va dir que tenia 15- i que en veure-la ell va sospitar que la maltractaven a casa. Segons la seva versió, li va oferir fins a en tres ocasions cridar a la Policia però ella no va voler. L'home s'enfronta a una petició de condemna de cinc anys de presó.

L'acusat va explicar que estava en un bar de Palma quan va passar una noia a la qual li va cridar "rossa", si bé després va veure que no era rossa sinó que portava un vel islàmic. Seguint amb el seu relat, la jove es va presentar i va entaular conversa amb ell, li va explicar que la seva mare li pegava i quan va passar un cotxe de la Policia pel carrer va córrer a amagar-se en el bany.

L'home va dir també que li va prestar un pijama per passar la nit però va incidir que es va canviar en una habitació separada. L'endemà la jove es va marxar mentre ell parlava per telèfon amb la seva exdona. L'home ha dit que, de fet, va cridar la seva ex-parella per comentar-li l'ocorregut, amb intenció de portar-la "a algun lloc".

Així, l'home va negar que toqués a la menor en el pit ni que intentés aprofitar-se d'ella. A més, va mantenir que la discapacitat mental de la víctima no resultava evident, ressaltant que els seus cosins tampoc es van donar compte d'aquesta circumstància.

Segons la seva versió, va atribuir l'actitud callada de la menor a diferències culturals i dificultats de l'idioma, perquè era musulmana. A més, va indicar que ell va accedir voluntàriament al fet que la Policia registrés el seu domicili, el seu ordinador i el seu cotxe.

En la sessió d'aquest dimecres, la menor ha assenyalat que ha negat que l'home s'oferís cridar a a la Policia però sí ha coincidit que es va canviar en una habitació separada.

Un dels familiars de l'acusat, que també ha declarat aquest dimecres, ha assenyalat que quan va arribar amb la noia a casa. No van parlar molt amb ella i no es va donar compte que tenia discapacitat. "No em va transmetre sensació de malestar", ha dit per després assenyalar que li sembla que va dir "una mica de que a la seva casa li pegaven".

CINC ANYS DE PRESÓ

La Fiscalia demana una pena de cinc anys de presó per a l'acusat. L'acusació pública sosté que l'home es va trobar amb la menor en la via pública quan circulava amb el seu cotxe, que la va convidar a pujar i que la va portar a l'a platja, a la casa d'uns familiars a Magaluf -on van estar un parell d'hores- i finalment al seu propi domicili a Santa Ponça-.

El fiscal acusa l'home d'aprofitar-se de la discapacitat de la menor per tocar-li els pits per sobre de la roba i relata que la menor li va dir que parés i l'acusat es va detenir. L'endemà, quan l'home es trobava parlant per telèfon, la víctima es va marxar de la casa i va ser trobada al carrer per un transeünt, en estat de gran desorientació.

La menor té una discapacitat mental del 43 per cent reconeguda pel Govern balear, per la qual cosa la Fiscalia imputa a l'acusat un delicte d'abusos sexuals a menor de 16 anys, del tipus agreujat a causa de la indefensió derivada del trastorn mental de la víctima.