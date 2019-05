Més de 345 alumnes de Balears podran millorar els seus coneixements orals d'anglès aquest estiu de forma gratuïta

Publicado 16/5/2019 15:04:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació i Universitat destinarà 300.000 euros a finançar actuacions dirigides a l'alumnat de 6è de primària, de 1r de batxillerat i de 2n de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Balears amb la finalitat de millorar la seva competència oral en llengua anglesa.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, les dues iniciatives permetran que els alumnes es puguin formar completament gratis.

Aquesta actuació, subvencionada al 100 per cent per la Conselleria, permetrà que almenys 345 alumnes, 60 més que el curs 2017-2018, puguin millorar els seus coneixements orals d'anglès aquest estiu.

En primer lloc, s'oferirà un curs intensiu d'immersió en llengua anglesa a l'estranger de dues setmanes de durada i amb un total de 45-50 hores lectives per a l'alumnat que en el curs escolar 2018-2019 està matriculat en el primer curs de batxillerat o en el segon curs d'un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior.

Els alumnes d 1r de batxillerat han d'haver obtingut una nota igual o superior a 6 en la matèria de llengua anglesa en la convocatòria de juny del curs 2017-2018 (4t d'ESO) i haver estat escolaritzats en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les illes en el curs 2017-2018 en el nivell educatiu de 4rt d'ESO.

Els alumnes de 2n curs d'un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior han de tenir els requisits necessaris per poder accedir al FCT del seu cicle o bé tenir aprovats tots els mòduls de la primera i segona avaluació del mateix cicle que s'està cursant (cicles LOGSE).

Els alumnes de grau mitjà han d'haver nascut entre l'any 2000 i 2002, mentre que els alumnes de grau superior han d'haver nascut entre l'any 1998 i 2000.

El nombre d'ajudes per a aquestes modalitats serà de 120 ajudes com a mínim i el valor global destinat a aquesta modalitat és de 210.000 euros.

El curs es realitzarà a Irlanda en el període comprès de l'1 de juliol al 31 d'agost de 2019. Els participants es distribuiran en grups d'un màxim de 16 persones.

D'altra banda, hi haurà una Escola d'estiu en llengua anglesa d'una durada de deu dies lectius i amb un total de 50 hores lectives de formació, entre activitats acadèmiques i lúdiques, per a l'alumnat que en el curs escolar 2018-2019 està matriculat en el sisè curs de primària.

Els alumnes hauran de tenir aprovades les dues primeres avaluacions de l'assignatura de llengua anglesa en el present curs escolar 2018-2019.

El nombre d'ajudes per a aquesta modalitat serà de 225 ajudes com a mínim i el valor global destinat a aquesta modalitat és de 90.000 euros. Per concedir aquestes ajudes se seguirà el criteri d'ordre alfabètic de les dues primeres lletres del primer cognom.

Aquest programa s'impartirà a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa en el període comprès des de l'1 de juliol al 31 d'agost de 2019. Els participants es distribuiran en grups d'un màxim de 12 persones.

Les sol·licituds a les ajudes es poden presentar a partir de dia 17 de maig i fins al dia 31 de maig de 2019. Es podran presentar en el Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals de la Direcció general de Formació Professional i Formació del Professorat, a més d'en qualsevol dels registres de la Conselleria.