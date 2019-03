MÉS afirma que han "posat les bases" per "fer de Balears un territori més sobirà, sostenible i igualitari"

Publicado 26/3/2019 14:43:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

El portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha afirmat aquest dimarts, coincidint amb la celebració de l'últim ple de la legislatura, que en aquests quatre anys han "posat les bases" per "fer de Balears un territori més sobirà, sostenible i igualitari".

En un comunicat, Ferrà ha defensat que MÉS ha "treballat fins a l'últim moment per treure endavant les mesures que la ciutadania illenca necessita". Com a exemple ha citat l'aprovació de la llei de salvaguarda del patrimoni immaterial, l'últim punt de l'ordre del dia del ple d'aquest dimarts.

A més, des de MÉS per Mallorca han valorat altres lleis impulsades aquesta legislatura com la Llei de Canvi Climàtic, la de Residus, la d'Habitatge o la de Memòria Democràtica, que han qualificat de "lleis pioneres i valentes". Per Ferrà, aquestes mesures sorgeixen amb un objectiu comú, "posar les persones al centre de les polítiques".

Els diputats de MÉS per Mallorca han exhibit aquest dimarts en els seus escons un rètol verd amb el missatge 'to be continued' ("continuarà").