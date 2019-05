MÉS-Esquerra promet un ajuntament "més transparent i participatiu" a Manacor

Publicado 2/5/2019 16:19:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Maig (EUROPA PRESS) -

La número 3 de la llista de MÉS-Esquerra a l'Ajuntament de Manacor, Cristina Capó, ha sostingut que el partit "rendirà comptes de la seva gestió" en assemblees obertes i treballarà per tenir "un consistori més obert a la participació i opinió" de la ciutadania del municipi si aconsegueix governar després de les eleccions municipals del 26 de maig.

En un comunicat, la formació encapçalada per Miquel Oliver ha detallat que els successius equips de govern al capdavant del Consistori manacorí "mai no han rendit comptes de les accions que han fet o deixat de fer". A més, Capó ha censurat que "no ha estat fins al final de legislatura" quan l'Ajuntament ha aprovat una normativa de participació ciutadana.

En aquest sentit, la també regidora de l'Ajuntament de Manacor ha recordat que durant la legislatura de MÉS-Esquerra es va impulsar en el municipi un pla de participació popular i transparència.

"El govern de MÉS-Esquerra va ser el primer de Balears a fer una assemblea oberta a la ciutadania per explicar l'acció de govern", ha manifestat Capó, qui ha assegurat que la "participació i la transparència" seran "una prioritat" de la formació si governa en el Consistori manacorí després dels comicis municipals del 26 de maig.