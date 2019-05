MÉS per Mallorca proposa reduir les llistes d'espera en intervencions quirúrgiques de la sanitat pública balear

MÉS PER MALLORCA

Publicado 14/5/2019 12:36:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Maig (EUROPA PRESS) -

La formació MÉS per Mallorca ha presentat aquest dimarts una bateria de propostes per millorar el sistema de salut públic balear, entre les quals es troben millorar el servei d'Urgències a Son Llàtzer, reduir les llistes d'espera per a intervencions quirúrgiques, i invertir més recursos en els casos de pacients ingressats de llarga durada.

El candidat de la formació a la presidència del Govern, Miquel Ensenyat, ha destacat que retallar en sanitat pública, quelcom que "ha passat en les anteriors legislatures", segons ell, és "una manera de fomentar la sanitat privada". "Hi ha un compromís de reduir les llistes d'espera fomentant la creació de noves places socio sanitàries per a pacients de llarga durada, que moltes vegades col·lapsen els hospitals públics", ha explicat el candidat.