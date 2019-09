MÉS per Menorca proposa que el Parlament reprovi a la ministra Montero

Publicado 2/9/2019 18:19:52 CET

MENORCA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Menorca ha registrat aquest dilluns una proposició no de llei que insta al Parlament a censurar la forma de procedir de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per la "lleugeresa amb la qual ha tractat els interessos de Balears en el cas del deute que té l'Estat amb la comunitat en concepte de bestretes del sistema de finançament i de liquidació de la recaptació de l'IVA".

Així mateix, els menorquinistes també demanen al Govern que exigeixi a l'Estat una solució "immediata" que desbloquegi la transferència dels 177 milions d'euros. "Sense la percepció d'aquests diners, l'Executiu autonòmic està abocat a retallar de forma dràstica les despeses", han indicat a través d'un comunicat.

Des de MÉS per Menorca han recordat que a principis del mes d'agost, la ministra d'Hisenda va esgrimir un "suposat" document de l'advocacia de l'Estat per afirmar que un govern en funcions no té marge per actualitzar les bestretes del sistema de finançament.

"Més endavant es va saber que la ministra no disposava de cap document, sinó simplement d'informes verbals i va haver de demanar de forma urgent aquest informe", han denunciat.

El diputat de la formació menorquinista, Josep Castells, ha subratllat que, encara que han donat suport a la investidura i un "vot de confiança" a la presidenta del Govern, Francina Armengol, "no serem còmplices de les actuacions del Govern central que perjudiquin els interessos de Balears".

"Esperem que Armengol compleixi amb la seva promesa d'exercir com a presidenta de Balears i no com a secretària general del PSIB-PSOE i que tingui una actitud bel·ligerant respecte al Govern central en aquesta qüestió", ha conclòs.