Mesquida censura que Sánchez vulgui abocar a "Balears a la indigència econòmica"

Publicado 20/9/2019 12:01:35 CET

Cs registra una pregunta al Congrés per conèixer les intencions d'Ábalos sobre el descompte de resident

PALMA DE MALLORCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputat nacional de Cs Balears, Joan Mesquida, ha mostrat aquest divendres la seva "indignació" amb les declaracions del ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, que va vincular el nivell de renda amb l'ús del descompte de resident, i ha censurat que entre això, el sistema de finançament i el no compliment de convenis, entre altres qüestions, sembla que el president del Govern central, Pedro Sánchez, vulgui abocar a "Balears a la indigència econòmica".

En roda de premsa, Mesquida ha censurat que es vulgui "restringir o reformar" el descompte, que, tal com ha dit, "no és un privilegi, sinó un dret constitucional" també recollit en el Règim Especial de Balears (REB), sent aquesta l'"única qüestió en positiu del REB" que "ara com ara és paper mullat".

Així mateix, ha dit que "el balanç de la política de Sánchez és desolador" i ho ha arribat a qualificar de "maltractament". Davant això, ha dit que han registrat una pregunta al Congrés per conèixer les intencions d'Ábalos sobre el descompte de resident.