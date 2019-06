Nadal guanya Federer per classificar-se per a la seva dotzena final de Roland Garros

Publicado 7/6/2019 17:06:27 CET

El tennista espanyol Rafa Nadal lluitarà aquest diumenge pel seu dotzè títol de Roland Garros, segon 'Grand Slam' de la temporada, després de classificar-se aquest divendres per a la final i després de vèncer el suís Roger Federer en tres sets per 6-3, 6-4, 6-2 amb prou feines dues hores i mitja de partit.

En un partit marcat pel vent regnant a la Philippe Chatrier, el balear s'ha mostrat molt ferm davant del de Basilea, contra el qual no es trobava a París des de la final del 2011 i a qui ha controlat gairebé sempre excepte en el segon parcial.

Així, després de guanyar el primer set, Federer ha reaccionat i s'ha posat per davant amb un trencament inicial que no ha sabut aprofitar. Posteriorment, malgrat dominar el novè joc per 40-0 per posar-se 5-4, s'ha deixat remuntar per l'espanyol, que ha aconseguit el 'break' clau per aconseguir posteriorment el parcial i trobar a partir d'aquí via lliure cap a la final davant d'un rival que s'ha ensorrat una mica. El seu rival pel títol serà el guanyador de la semifinal entre Novak Djokovic i Dominic Thiem.