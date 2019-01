Nadal: "De Miñaur és un dels millors del món"

Publicado 16/1/2019 17:42:32 CET

El tenista mallorquí Rafa Nadal es va mostrar satisfet amb la seva victòria d'aquest dimecres davant l'australià Matthew Ebden després d'una trobada "una mica més lògic" que el del seu debut davant James Duckworth, mentre que va advertir del potencial del seu proper rival, el jove Alex de Miñaur, "ara un dels millors del món".

"Ha estat un partit diferent, va anar una mica més lògic", va admetre Nadal en roda de premsa després que en el seu debut es mesurés amb un jugador que va renunciar al piloteig. "Ebden no és un rival fàcil i ha estat una victòria positiva per a mi, estic feliç per com vaig jugar", va afegir.

De totes maneres, el balear va reconèixer que va començar el partit "una mica lent, especialment en la resta". "El servei crec que va ser bé des del començament. Després vaig salvar el joc pel 3-3 i després d'això les coses van canviar, crec que vaig jugar bé", va recalcar.

"Quan tenia 18 anys, feia coses diferents de quan tenia, i quan tenia 25, a quan tenia 18. Ara tinc 32 i mitjà i faig coses diferents de fa quatre anys, és normal", va expressar Nadal preguntat per algun canvi en el seu joc per la seva edat.

Ara, a la recerca d'estar en vuitens, es mesurarà "a un gran jugador" com el també australià Alex de Miñaur. "És jove i està jugant amb una gran confiança després de guanyar partits, porta set victòries consecutives i serà dur. Necessito estar llest", va afirmar.

"Des de fa un parell d'anys sabem que teníem un bon tenista arribant. Crec que va millorar molt en els últims tres anys i en l'actualitat és un dels millors jugadors del món, és la realitat", va subratllar.

"És un talent meravellós i molt jove. Va a ser una batalla fantàstica. Realment crec que té l'oportunitat de tenir una gran carrera, espero que no en les properes dues nits, però li desitjo el millor per a la resta de l'any", va sentenciar Nadal.