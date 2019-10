Negueruela i l'alcalde de Calvià aborden un Pla local d'Ocupació en el municipi per als propers quatre anys

Publicado 7/10/2019 12:33:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern, Iago Negueruela, i l'alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, s'han reunit aquest dilluns per abordar les bases d'un Pla local d'Ocupació en el municipi per als propers quatre anys i que se centrarà en "l'esforç de les línies de polítiques actives d'ocupació", amb especial atenció en l'àmbit de la formació.

Segons han recordat aquest dilluns des de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball en un comunicat, durant la passada legislatura es van dur a terme, des de l'administració autonòmica, diverses línies d'orientació (programes integrats per a joves i dos projectes biennals), a més de diverses línies de formació i projectes associats a itineraris i formació a col·lectius vulnerables i a persones desocupades a Calvià.

Així mateix, han indicat que es van desenvolupar en el municipi tres Agents d'Ocupació i de Desenvolupament Local (AODL), dos per a polítiques actives d'ocupació i un per a promoció econòmica. A més, l'Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC) compta amb quatre centres de formació acreditats pel SOIB (Palmanova, Santa Ponça, Son Ferrer i Es Generador).

D'altra banda, durant la reunió entre els dos representants polítics també s'ha analitzat la fallida de Thomas Cook i les seves conseqüències, i la possible col·laboració que pot aportar l'Ajuntament de Calvià, intensificant els esforços en la promoció del municipi.

Per la seva banda el conseller Negueruela ha confirmat la seva assistència al proper Fòrum del Turisme de Calvià que tindrà lloc a finals d'aquest mes per explicar les mesures adoptades pel Govern central i pel Govern per pal·liar els efectes de la fallida del touroperador britànic. A l'acte ha participat també el director general de Model Econòmic, Llorenç Pou.