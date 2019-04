Obren judici a Matas per prevaricació i frau en una altra peça del Palma Arena

Publicado 26/4/2019 17:21:51 CET

Matas haurà de prestar una fiança de 93.000 euros

PALMA DE MALLORCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat d'Instrucció número 3 de Palma ha dictat l'auto d'obertura de judici oral de la peça separada 16 del cas Palma Arena en el qual l'expresident del Govern, Jaume Matas, està acusat com autor d'un delicte de prevaricació i frau a l'administració.

A la peça, que gira entorn al presumpte fraccionament irregular de contractes i al cobrament de comissions a la construcció del velòdrom, també està acusat l'exdirector general d'Esports José Luis Ballester, i l'exsecretària general tècnica del Govern Jane King, pels mateixos delictes.

També està acusat l'exgerent del consorci com a autor responsable d'un delicte continuat de suborn, un delicte continuat de falsedat documental, un delicte de malversació de cabals públics i un delicte continuat de prevaricació.

La titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de Palma, Martina Mora, ha remès la causa a l'Audiència Provincial de Balears per al seu enjudiciament. Contra aquesta resolució no hi ha recurs, excepte en el relacionat a la situació personal dels acusats, contra la qual es podrà interposar recurs de reforma.

Respecte a la responsabilitat civil, la magistrada demana una fiança solidària per part de Matas de 93.289 euros; de 15.494 euros per part de Ballester; i de 77.794 per part de King. L'exgerent del consorci haurà de prestar fiança de 74.631,86 euros.

"EXISTEIXEN INDICIS SÒLIDS DE RESPONSABILITAT CRIMINAL"

Segons la resolució feta pública aquest divendres, en la causa "existeixen indicis sòlids i seriosos suficients de responsabilitat criminal" contra tots els acusats.

La jutgessa assenyala que després de comprovar la "tipicitat dels fets" i que, al marge que, amb el judici, siguin o no suficients per obtenir una condemna, sí que ho són perquè els acusats "hagin d'enfrontar-se a un judici oral" on, tal com ha remarcat, "s'esclareixi definitivament la veritat del que ha passat".