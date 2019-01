Pacma considera que la sentència del TC sobre la Llei de Toros posa de manifest "les incoherències doctrinals"

Publicado 17/1/2019 18:41:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Pacma ha considerat aquest dijous que la sentència d'aquest dimarts, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), del Tribunal Constitucional posa de manifest "la divisió que ha suscitat la seva redacció entre els magistrats", "les incoherències doctrinals" i "la gran llosa de la tradició per justificar la barbàrie".

En un comunicat emès per la formació, s'ha detallat que lectura de les 50 pàgines de la sentència permet ressaltar dos punts, en primer lloc, que "no se segueix la doctrina del mateix Tribunal aplicada per a la nul·litat de la llei de Catalunya que prohibia les corregudes de toros".

I, en segon lloc, l'elevació de les corregudes de toros a categoria de bé constitucionalment protegit i s'ha apuntat que, "de nou la tradició surt a la palestra per llastrar el país i mantenir-lo ancorat en un negre passat".