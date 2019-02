El Palau de Congressos va rebre 76.000 assistents el 2018 i va suposar un impacte en la destinació de 25 milions

Publicado 11/2/2019 13:02:13 CET

El Palau de Congressos va realitzar 226 esdeveniments durant 2018 i va rebre a 76.678 assistents, una xifra on destaquen els esdeveniments locals (80) i "la rellevància dels esdeveniments nacionals i internacionals", segons ha destacat el seu director, Ramón Vidal.

En una roda de premsa per presentar la Memòria anual d'activitat del Palau, Vidal ha explicat que el total d'ingressos del complex ha estat de 15 milions d'euros i que l'impacte indirecte de la destinació per l'activitat celebrada en aquesta infraestructura és de 25 milions.

Sobre això, Vidal ha explicat que el "gran objectiu" no és "guanyar molts diners, sinó consolidar" l'activitat i, a més, ha avançat que el 2019 es presenta com un any de transició" pel que esperen "repetir les dades de 2018 amb un petit creixement" encara que, ha afegit, tenen posat el "focus en 2020" on ja han tancat "nou grans esdeveniments".

Per la seva banda, la directora de comunicació de Meliá Hotels, María Umbert, ha explicat que encara que les dades no els permeten ser "triomfalistes" sí que els fan estar "orgullosos".

Així mateix, la presidenta del Palau i regidora de Turisme, Comerç i Treball de l'Ajuntament de Palma, Joana María Adrover, ha explicat que els ingressos que estan rebent els estan permetent escurçar els "terminis d'amortització" i que "en 15 anys quedarà gairebé amortitzada l'obra", que va tenir un cost total de 107,5 milions.