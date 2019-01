PalmaActiva obre fins el 6 de març la inscripció per a la II Llançadora d'Ocupació

Publicado 28/1/2019 19:12:29 CET

L'agència de desenvolupament local de Palma renova les col·laboracions per engegar la segona edició de la iniciativa

PALMA DE MALLORCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El termini d'inscripció per a la segona edició de la Llançadora d'Ocupació de PalmaActiva ja està obert fins el 6 de març, segons ha informat aquest dilluns l'agència de desenvolupament de l'Ajuntament de Palma.

Com han indicat des de PalmaActiva en una nota de premsa, s'han renovat les col·laboracions -amb Fundació Santa María la Real i Fundació Telefònica- per engegar la Llançadora, que compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu, dins del Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social (POIs).

La iniciativa és gratuïta i es dirigeix a ajudar 20 persones aturades per activar i optimitzar la seva recerca de treball, amb noves tècniques i eines i amb l'acompanyament i orientació d'un tècnic especialitzat.

Poden participar homes i dones d'entre 18 i 60 anys que es trobin en atur. Poden tenir qualsevol nivell d'estudis i procedir de qualsevol sector laboral, tinguin o no experiència prèvia.

La Llançadora planteja configurar un equip el més variat i heterogeni possible perquè entre els seus integrants no hi hagi competència, sinó que comparteixin coneixements i experiències. Es reuniran diversos dies a la setmana a locals cedits gratuïtament per PalmaActiva.

Segons ha indicat l'Ajuntament, a l'edició de 2016, 27 dels 34 participants van trobar treball, la qual cosa representa un percentatge d'inserció laboral del 79 per cent.

ORIENTACIÓ

Amb la guia i orientació d'un tècnic especialitzat de la Fundació Santa María la Real, els participants duran a terme diverses activitats per optimitzar la recerca de feina: tallers d'autoconeixement i intel·ligència emocional per aprendre a fer un pla de cerca d'ocupació i enfocar el seu objectiu; actualització i modernització de currículums; simulacions d'entrevistes de treball i processos de selecció grupal.

A més, aprendran noves tècniques de comunicació, màrqueting i marca personal; elaboraran un mapa d'empleabilitat, realitzaran visites a empreses i organitzaran trobades amb reclutadores i experts per aconseguir la seva inserció laboral.

Des de Cort han recordat que la llançadora "no és una agència de col·locació on s'empra als participants", sinó "un programa intensiu per orientar persones desocupades a activar i optimitzar la cerca de treball al mercat actual, amb noves tècniques que els permeten guanyar confiança i seguretat a les entrevistes, i amb noves activitats que els apropen al teixit empresarial".