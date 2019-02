Paralitzen les obres del xalet a la part alta de la Serra d'Alfàbia sobre el qual va alertar el GOB

Actualizado 7/2/2019 17:58:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha anunciat aquest dijous que s'han paralitzat les obres de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a la part alta de la Serra d'Alfàbia (Mallorca), sobre la qual va alertar aquest dimecres el grup ecologista GOB.

Segons ha indicat Vidal, el passat 21 de gener, agents de Medi ambient van detectar a la serra un moviment de terres derivat de la creació d'un camí i van paralitzar immediatament les obres. Posteriorment, han examinat la llicència atorgada per l'Ajuntament de Bunyola per a la casa i han constatat "que no disposava de tots els informes preceptius". Després de comunicar-ho, el promotor ha detingut les obres voluntàriament.