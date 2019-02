El GOB defensa que la demolició i retirada de l'Hotel Don Pedro suposarà "una millora paisatgística"

Publicado 7/2/2019 13:58:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grup d'Ornitologia Balear (GOB) ha defensat aquest dijous que la demolició i retirada de l'Hotel Don Pedro suposarà "una millora paisatgística en un espai tan encementat com és la Cala Clara".

Segons ha informat el GOB en un comunicat, de l'expedient d'infracció urbanística ara iniciat pel Consell de Mallorca "no pot sortir una altra alternativa que ordenar la demolició de l'Hotel per haver-se construït sense la preceptiva autorització".

El GOB ha rebut una comunicació sobre la resolució del Departament de Territori i Infraestructures informant de l'acord d'iniciar un procediment sancionador i de suspensió cautelar d'obres en els edificis de l'Hotel Don Pedro i l'Hotel Vistamar, situats en Cala Clara de Sant Vicenç a Pollença.

Així mateix, han assegurat que aquesta acció pel control de la legalitat de les obres s'ha iniciat a causa de la denúncia efectuada pel GOB al desembre de 2018, que se sumava a una altra denúncia presentada en 2015, efectuada per presumptes obres il·legals sense autorització preceptiva.

En aquesta línia, han lamentat que malgrat les denúncies presentades a les administracions amb competència sobre el litoral, Demarcació de Costes, Consell de Mallorca i Ajuntament de Pollença, cap d'elles va iniciar cap procediment per a l'esclariment de la presumpta infracció.

Ara els serveis tècnics del Consell han detectat que es duen a terme dues actuacions no emparades per l'autorització corresponent. Aquestes són la reforma interior de la totalitat de l'Hotel Don Pedro i reforma de la piscina i solàrium, així com la reforma interior de l'Hotel Vistamar.

Finalment, han advertit que encara que des del Consell s'ha iniciat el control de legalitat, "res se sap de les actuacions de control de la legalitat que són competència de l'Ajuntament de Pollença i de la Demarcació de Costes".