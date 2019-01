El Parlament aprova el Decret Llei sobre projectes industrials estratègics per "enfortir" el teixit productiu

Publicado 15/1/2019 15:12:16 CET

La Parlament ha aprovat, per unanimitat, el Decret Llei sobre projectes industrials estratègics de Balears per, segons el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, "enfortir el teixit productiu industrial" de la comunitat autònoma.

"Es tracta d'un Decret Llei que mostra la clara voluntat d'impulsar l'activitat industrial de les nostres Illes i la ferma voluntat d'aquest Govern d'implicar-se en aquest impuls i apuntalar projectes industrials que es considerin estratègics", ha apuntat el conseller en el ple d'aquest dimarts.

Així mateix, ha explicat que aquest decret llei permetrà "donar prioritat als projectes que siguin rellevants per millorar el teixit industrial balear" i ajudar aquells sectors "que corren riscos reals de veure compromesa la seva continuïtat de futur".

A més, ha explicat que aquesta norma solament acceptarà projectes que demostrin "les seves implicacions amb les polítiques mediambientals", promovent "l'eficàcia energètica i la disminució d'emissions per garantir el medi ambient".

A continuació, ha especificat que els projectes podran comptar amb tres tipus de promotors: l'administració pública, una persona física o jurídic privada, o un col·laborador públic o privat. A més, sempre que el promotor sigui una entitat pública amb majoria de capital públic el projecte es podrà declarar d'utilitat pública.

En concret, els Consells Insulars seran els encarregats de "garantir tots els projectes", així com "d'informar a tot moment per poder verificar i efectuar les consideracions que estimin oportunes".

"EINA ÚTIL"

Per la seva banda, el diputat 'popular' Santiago Tadeo ha lamentat que "qualsevol lloc de treball que es perd en el sector industrial difícilment es torna a recuperar" i, per això, ha defensat l'aprovació d'aquest decret llei com "una eina útil" que llevi "tots els controls administratius i redueixi els terminis" corresponents.

"Gràcies a aquest decret llei un projecte aprovat tindrà directament l'autorització per iniciar l'obra, les llicències i concessions directes de subvencions, per la qual cosa ho considerem necessari", ha destacat.

Carlos Saura, de Podem, ha apuntat que es tracta d'una figura "necessària" després que Balears hagi perdut "massa indústria per una aposta decidida i única pel turisme", que ha causat una falta de "mesures desenvolupades en altres àmbits".

A més, ha instat a aprofitar la Llei de canvi climàtic per "revertir aquesta situació" i aconseguir "una inversió contundent" per desenvolupar nous projectes industrials.

Miquel Gallardo, de MÉS per Mallorca, ha explicat que "tots els països necessiten la indústria com una peça fonamental per al seu desenvolupament" i ha lamentat que "el monocultiu turístic" a Balears hagi provocat diverses manques a "la indústria i l'agricultura".

"El pes actual de la indústria no arriba al 7 per cent, el més baix d'Espanya, i no és el model que agrada a aquest Govern que aposta per la diversificació perquè provoca una dependència cada vegada més gran de productes manufacturats de l'exterior", ha afegit.

"REINDUSTRIALITZAR BALEARS"

Josep Melià, del PI, ha insistit que el seu grup recolzarà aquest decret llei i ha esmentat que el Govern va tenir en compte al PI per deixar-los participar en la redacció d'aquesta norma amb la finalitat "d'intentar reindustrialitzar Balears".

Referent a això, ha manifestat que es tracta d'un projecte complicat amb moltes dificultats" però ha incidit en la necessitat "d'intentar diversificar l'economia balear".

Josep Castells, de MÉS per Menorca, s'ha mostrat a favor que s'impulsin "mesures extraordinàries per enfortir el teixit industrial de Balears" i ha assenyalat que tots els grups estan a favor d'aquestes mesures perquè són "conscients de la importància que té la indústria" a la regió.

Enric Casanova, del PSIB, ha detallat que en aquest Parlament s'han fet "passos molt importants per canviar el model econòmic actual" perquè, segons ha explicat, Balears té "una economia que cal diversificar".

Finalment, ha recordat que des del Govern s'han impulsat "polítiques molt valentes per dur a terme aquest canvi de model econòmic i fer passos cap a la diversificació".