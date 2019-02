El Parlament aprova la Llei de Voluntariat que regula el voluntariat de menors i persones amb discapacitat

Publicado 26/2/2019 18:14:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts la Llei de Voluntariat de Balears per unanimitat de tots els grups parlamentaris amb 51 vots a favor i que regula per primera vegada el voluntariat de menors d'edat així com el de persones amb discapacitat.

La consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, ha defensat la Llei, ha afirmat que el Govern "ha complert amb l'esperit participatiu" de la norma i ha destacat el "consens" de la norma, que ha estat redactada per la Plataforma de Voluntariat de Balears (Plavib). Entre altres novetats, la Llei crea un cens d'entitats de voluntariat i estableix mecanismes de reconeixement de les competències adquirides durant les accions de voluntariat.

Així, Tur ha apuntat que la norma era "necessària" per adaptar el corpus legal de Balears a la Llei de Voluntariat de 2015 i ha posat l'accent que regula el voluntariat de forma general "i no només el social", com feia l'anterior norma. En aquest sentit, ha assenyalat que el nou text defineix el tipus de voluntariat social, de cooperació, ambiental, cultural, esportiu, educatiu, sociosanitari, d'oci i temps lliure, comunitari i de protecció civil.

A més, ha destacat que la Llei estableix drets i deures de persones voluntàries i entitats de voluntariat, ja que "obliga" a elaborar un Pla de Voluntariat, en el qual, segons ha avançat Tur, el Govern "ja està treballant".

CONSENS DE TOTS ELS GRUPS PARLAMENTARIS

En el seu torn, la diputada del PP Sandra Fernández ha posat l'accent en la "necessitat" d'adaptar la Llei de 1998 i ha felicitat al Govern per "consensuar el text" amb la Plavib a més d'agraïr a l'entitat el seu "treball constant". Així, en la seva intervenció Fernández ha fet esment als anys de crisis en el que "molta gent va posar el seu granet de sorra", cosa que al seu judici "va demostrar la força del voluntariat".

En la mateixa línia s'ha expressat la diputada de Podem Marta Maicas qui ha incidit que la Llei neix de les entitats del sector i ha assegurat que el voluntariat és "un motor de desenvolupament social en democràcia". A més, ha emfatitzat la "necessària implicació dels poders públics per facilitar espais que afavoreixin el voluntariat" i ha mostrat el seu desig que la Llei "doni resposta a les demandes de les entitats de voluntariat".

El diputat de MÉS per Mallorca Miquel Gallardo s'ha referit a la norma com el "fruit de les demandes" del món del voluntariat i ha destacat com novetats de la norma la regulació del voluntariat de menors, de persones amb discapacitat, el reconeixement de competències durant les accions de voluntariat, el codi ètic de les entitats i la creació del cens d'entitats.

Per la seva banda, la diputada del Pi Maria Antònia Sureda ha reconegut l'adaptació de la norma a la "realitat existent", el "consens" de la Llei i ha fet esment a la regulació "per primera vegada" del voluntariat de persones amb discapacitat i de menors, mentre que el diputat de MÉS per Menorca Josep Castells ha titllat de "necessària" la Llei, destacant així mateix la regulació dels drets i obligacions entre voluntaris i entitats.

La diputada de Cs Olga Ballester ha agraït a les entitats "el seu treball" per "fer possible" el text i ha titllat d'"encertat" l'aprovació de la norma en aquesta legislatura, ja que segons ha defensat, la Llei "aposta per un voluntariat on tots tenen cabuda" i pel reconeixement de les competències adquirides durant accions de voluntariat.

Finalment, la diputada del PSIB Elena Vaquer ha afirmat que "el voluntariat posa de manifest la força de la societat civil organitzada" i ha insistit que la nova norma reconeix el paper de les entitats de voluntariat, aposta per la formació de voluntaris, reforça la figura del Fòrum Balear del Voluntariat i estableix el reconeixement de competències després d'accions de voluntariat.

ACTUALITZACIÓ DE LA LLEI 3/1998 DE VOLUNTARIAT

El nou text "actualitza" la Llei 3/1998 de Voluntariat de Balears i "adapta" la realitat del teixit del voluntariat a les necessitats actuals de persones voluntàries i entitats, dóna importància a les relacions entre el voluntariat i els centres educatius.

Com a novetat, en la Llei s'estableixen els drets de les persones voluntàries en els mecanismes de reconeixement de les competències adquirides, es demana a les entitats de voluntariat l'adopció d'un codi ètic i es reforça la figura del Fòrum Balear de Voluntariat, ampliant la composició de l'ens en incloure representants de l'Ajuntament de Palma i de l'àmbit de l'educació.

A més, la norma crea un cens d'entitats de voluntariat que, segons el text legal, "racionalitzarà" la gestió de recursos públics, regula per primera vegada el voluntariat de menors i de persones amb discapacitat i dependents.