El Parlament aprova una PNL per demanar que es redueixi la penalització en casos de jubilació anticipada

Publicado 19/2/2019 13:31:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Febr. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts per unanimitat, amb 51 vots a favor, una Proposició No de Llei (PNL), presentada per Podem, en la qual s'insta al Govern i a la Comissió de seguiment del Pacte de Toledo a estudiar les modificacions necessàries en la Llei General de la Seguretat Social --aprovada per Reial decret legislatiu 8/2015-- amb l'objectiu que es redueixi la penalització en casos de jubilació anticipada. En aquest sentit, segons ha apuntat el portaveu de Podem en el Parlament, Alberto Jarabo, la PNL permetrà "abordar una altra de les injustícies que conformen les pensions".

Amb esmenes transaccionades del PP, MÉS per Mallorca i el Grup Mixt s'ha concretat que s'insta al fet que en tots els casos de jubilació anticipada, sigui per causa no imputable del treballador o per voluntat d'aquest, es redueixin els coeficients reductors de la pensió amb un màxim del 0,5 per cent fins a la seva desaparició amb cotització de 40 anys i, així mateix, deixin d'aplicar-se els coeficients reductors des del moment en el qual els pensionistes compleixin l'edat de jubilació.