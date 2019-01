El Parlament debat aquest dimarts sis lleis, entre altres la Llei de Residus i la del Col·legi Professional de Docents

Publicado 28/1/2019 19:00:25 CET

També inclou la llei que permetrà limitar l'accés de vehicles a Formentera

PALMA DE MALLORCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlament debatrà aquest dimarts, i previsiblement aprovarà, un total de quatre projectes de llei i dues proposicions de llei, entre altres la Llei de Residus del Govern, dins de diversos plens extraordinaris que començaran a les 9.00 hores i es calcula que duraran fins a les 20.00 hores sense interrupció.

Aquest ple també inclourà la Llei de sostenibilitat mediambiental i econòmica de Formentera; la Llei per crear un Col·legi Professional de Docents a Balears; la Llei de Drets de la Infància i l'Adolescència de Balears; les mesures de protecció de la badia de Sant Antoni; i la modificació del règim d'instal·lacions, accés i exercici d'activitats.

Aquest ple extraordinari també inclourà una sessió de control al Govern, en la qual la presidenta del Govern, Francina Armengol, haurà de respondre un total de set preguntes -ja que no va poder assistir al ple anterior per raons de salut-.

ELS PGE I LA PROHIBICIÓ DEL DIÈSEL, PREGUNTES A ARMENGOL

Entre altres qüestions, el portaveu del PI, Jaume Font, preguntarà a Armengol si considera "just i equitatiu" el tracte a Balears als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE). Per la seva banda, el portaveu del PP, Biel Company, voldrà saber si la presidenta considera que el Govern central "defensa els interessos de Balears".

Company també plantejarà a Armengol si està disposada "a escoltar al sector de l'automoció i canviar la prohibició del dièsel a Balears a partir de 2025".

Altres preguntes a Armengol ajornades de la sessió anterior són sobre el compliment del compromís de regular el transport marítim entre illes, formulada per la diputada de GxF Sílvia Tur; com pensa fer efectiva la inversió de 2,75 milions d'euros per a habitatge social, formulada per la diputada de Podem Laura Camargo; si és conscient dels problemes dels treballadors d'informatius d'IB3, que li plantejarà el diputat del PI Jaume Font; i sobre la protecció del Mediterrani de les prospeccions petrolieres, de la diputada de Cs Olga Ballester.

Així mateix, a la part de preguntes als consellers es tractaran temes com les polítiques d'habitatge, polítiques agràries i la igualtat en Educació, així com sobre els aparcaments de Son Espases i Ca Misses.

LLEIS

A continuació es debatran les iniciatives legislatives. La primera d'elles serà el projecte de Llei de Residus, que restringirà els plàstics d'un sol ús a Balears -preveu limitacions, entre altres productes, a maquinilles d'afaitar, encenedors i càpsules de cafè de plàstic-.

Seguirà el projecte de llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de Formentera, que permetrà limitar l'entrada de vehicles a l'illa i establirà un sostre en el nombre de cotxes durant la temporada alta.

Després es debatrà la modificació de la Llei de règim jurídic d'instal·lacions, accés i exercici d'activitats a les Illes i la llei per crear un Col·legi Professional de Docents a Balears, una proposta conjunta de MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Gent x Formentera i Podem. El col·legi agruparà als professionals que estiguin habilitats per a l'exercici de mestre d'educació infantil i primària, professor de secundària i universitat, i serà de col·legiació voluntària.

Abans del debat de les mesures de protecció de la badia de Sant Antoni de Portmany, el ple haurà de decidir si accedeix a la proposta del PP de sol·licitar al Consell Consultiu que es pronunciï sobre aquest tema. El PP considera que la iniciativa "tanca completament un port en expansió", que "posa en risc la mobilitat de l'Illa" i que el canvi de port comercial a port esportiu, pesquer o mixt "no és alguna cosa que es pugui fer a la babalà", com assenyalava aquest dilluns la diputada Sara Ramon.

Finalment, tancarà la sessió el debat del Projecte de Llei d'atenció i drets de la infància i adolescència de Balears, que introdueix com a principals novetats l'obligatorietat de les administracions a invertir en prevenció; la definició de la declaració de risc d'un menor, i l'actualització i el reconeixement de nous drets dels menors, entre altres. L'associació Instituto Balear de la Familia ha anunciat que denunciarà la llei davant el Defensor del Poble perquè considera que "es carrega la neutralitat ideològica de tota administració", i diferents associacions han convocat una manifestació per a aquest dimarts.