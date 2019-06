El passeig de la Sagrera de Palma acull l'exposició fotogràfica 'De les Illes al món'

Publicado 25/6/2019 12:19:10 CET

El passeig de la Sagrera de Palma acull fins al 8 de juliol l'exposició fotogràfica 'De les Illes al món', que reuneix 39 fotografies de projectes de cooperació finançats pel Govern per al desenvolupament duts a terme en els últims quatre anys.

En un comunicat emès per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació s'ha informat que s'han seleccionat 16 projectes del total dels 107 executats i que han arribat a més de 170.000 persones, entre les quals més de 90.000 són dones.

Durant aquesta legislatura, el Govern ha reactivat la cooperació per al desenvolupament a Balears "després d'anys de paràlisis", i s'han destinat prop de 20 milions d'euros a diferents intervencions i projectes a més de 20 països de tot el món, principalment a les regions del Carib i Amèrica Llatina, a més del continent africà.

"Moltes d'aquestes iniciatives contribueixen a reforçar la democràcia, defensar els drets humans, lluitar per la igualtat de gènere, protegir el medi ambient, així com a cobrir necessitats crucials per a la vida, com per exemple l'accés a l'aigua, la sanitat, l'educació o l'habitatge", han explicat des de la Conselleria.