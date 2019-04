Pedro Sánchez visita aquest dimecres Eivissa i Palma per celebrar els actes de campanya de Balears

Publicado 16/4/2019 18:05:21 CET

EIVISSA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern i candidat socialista a la reelecció, Pedro Sánchez, visitarà aquest dimecres les ciutats d'Eivissa i de Palma per celebrar els actes de campanya del PSOE a Balears emmarcats en la campanya de les eleccions generals del 28 d'abril.

Segons ha informat la formació, a les 17.00 hores Sánchez serà rebut en el passeig de Vara de Rei d'Eivissa pel president i candidat socialista al Consell, Vicent Torres; així com per l'alcalde i candidat a la reelecció, Rafa Ruiz, i les candidates al Congrés i al Senat, Sofia Hernanz i Patricia Abascal, respectivament. També assistiran a l'acte els candidats als diferents municipis d'Eivissa pel PSOE.

En aquest sentit, Torres ha agraït a Sánchez l'"esforç" per venir a l'Illa enmig d'una campanya "molt intensa i amb peticions de tota Espanya per comptar amb ell".

"Sánchez té una gran estima per l'Illa", ha dit Torres, destacant que és un "gran honor" que visiti Eivissa com a president. Per a Torres, la visita de Pedro Sánchez els ajudarà a fer possible una "àmplia" victòria socialista.

ACTE A PALMA

D'altra banda, Sánchez estarà present aquest dimecres a Palma a causa de l'acte "fort" de la campanya a la ciutat, que tindrà lloc a les 19.00 hores en el Palau de Congressos.