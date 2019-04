Pere Joan Pons reafirma el seu compromís amb la gent gran i la "sostenibilitat de les pensions"

Publicado 17/4/2019 13:39:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSIB al Congrés, Pere Joan Pons, ha visitat aquest dimecres els mercats de sa Cabana, a Marratxí, i de Sineu, on ha recordat el compromís del partit "amb la gent gran i amb la sostenibilitat de les pensions".

Segons ha informat el PSIB en un comunicat, el candidat ha assegurat que a ells sí que els preocupa que la gent gran pensionista "pugui viure dignament i amb qualitat de vida fins al final".

A més, ha recordat que "solament els socialistes tenen clar que pensions, sanitat i educació són els tres grans pilars en els quals descansa la nostra societat".

Pons també ha insistit que "mentre els altres partits parlen de baixar les pensions, el PSIB és l'únic que garanteix l'estabilitat del país i la sostenibilitat de les pensions".

En aquesta línia, ha recordat mesures ja aplicades Balears per millorar la vida de la gent gran, "unes polítiques enfocades al benestar dels nostres majors i de les quals ja s'han beneficiat gairebé 10 milions de persones a Espanya".

Respecte de les mesures aplicades, ha explicat que durant aquests 10 mesos "s'ha augmentat fins a un 3 per cent les pensions, incloses les de viduïtat i s'han actualitzat conforme al cost de la vida".

Pel que fa a les propostes de cara a les eleccions generals, Pons ha destacat que "com ja s'ha fet a Balears", els socialistes es comprometen a "eliminar el copagament, garantir una sanitat universal i apostar per un tractament integral per als majors".