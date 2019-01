Pericay considera que Sánchez "juga amb la trampa permanent" i diu que els PGE de 2019 "no són creïbles"

Publicado 14/1/2019 12:33:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Cs en el Parlament balear, Xavier Pericay, ha considerat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "juga amb la trampa permanent" perquè, segons ha exemplificat, "calcula l'IVA sobre 13 mesos i no sobre 12" i, en aquest sentit, ha dit que els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2019 --portats al Congrés per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, aquest dilluns-- "no són creïbles" i, al seu semblar, compten amb diners que no s'ingressaran.

Així ho ha manifestat Pericay aquest dilluns en roda de premsa on, en aquesta mateixa línia, ha dit que "posen en perill el creixement econòmic, la creació de llocs de treball, la prosperitat de famílies i apugen els impostos dels ciutadans". Així mateix, el portaveu ha fet referència a la jornada parlamentària "intensa" d'aquest dimarts i ha destacat que la nova llei del Govern de Balears "té la funció de tapar una llei que Armengol va prometre, la de transparència, i que és un dels grans forats negres que ha tingut el Govern".