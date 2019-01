Picornell demana que no es permeti "l'entrada del racisme a les institucions"

Publicado 25/1/2019 17:34:32 CET

El Parlament ha retut homenatge aquest divendres les víctimes de l'Holocaust

PALMA DE MALLORCA, 25 Gen. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Baltasar Picornell, ha demanat als representants polítics i a tota la societat "que no permetin mai l'entrada de la xenofòbia i del racisme en les nostres institucions, en les nostres televisions i fins i tot en les nostres converses".

Picornell s'ha expressat així aquest divendres durant el seu discurs amb motiu de l'homenatge a les víctimes de l'Holocaust que ha tingut lloc en la Cambra autonòmica. L'acte ha comptat amb la presència de representants de la comunitat jueva i altres col·lectius víctimes de la barbàrie nazi, juntament amb diputats i diputades dels diferents grups parlamentaris autonòmics.

Des de la Càmera autonòmica, han recordat que aquesta commemoració es realitza anualment i fa referència a la data --27 de gener de 1945-- que l'exèrcit soviètic va alliberar el camp d'extermini d'Auschwitz, a Polònia. El 2005 l'Assemblea General de les Nacions Unides va establir aquesta data per a la commemoració anual de les víctimes de l'Holocaust, que el Parlament balear organitza durant els últims quinze anys.

En el seu discurs, Picornell ha recordat "a tots els milions de víctimes de la barbàrie nazi, la majoria jueus, però també d'altres col·lectius, com els romaníes, sintis, homosexuals, comunistes, malalts mentals o republicans espanyols", entre d'altres.

"Avui dia, encara som testimonis de com els discursos que a poc a poc van encendre l'espurna de la xenofòbia i l'estigma persisteixen, i com s'incrementen antigues i noves formes de prejudici", ha dit.

Per això, ha remarcat que han de "fer front comú contra la normalització de l'odi" i, com a representants públics ha dit que tenen "la responsabilitat de no entrar en el joc electoralista amb segons quines qüestions i evitar que aquests discursos es converteixin centre d'un debat polític frívol i desinformat".

Per la seva banda, el president de la Comunitat Jueva de Balears, Arieh Girondo, ha defensat "la necessitat de no oblidar l'Holocaust". Per això, "cada any ens veiem en el Parlament amb llàgrimes en els ulls" i tenim "la convicció que, malgrat tot, seguim a les pàgines vives de la història en aquest nostre món, el món de tots els jueus i els gentils, aquesta és la lliçó d'Auschwitz".

A continuació s'han encès set veles en record de les víctimes. L'acte ha continuat amb la interpretació del cant 'Male Rajamin' per part de César Ribbs i d'una oració per a la misericòrdia, a càrrec de Mani Hoffman. Després, s'ha guardat un minut de silenci en memòria de totes les víctimes de l'Holocaust.