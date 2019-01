La Plataforma Antiautopista afirma que el Consell de Mallorca preveu ingressos que "no figurin en els PGE"

Publicado 26/1/2019 18:22:48 CET

Exigeixen que la institució insular publiqui les garanties de finançament de les obres vigents

PALMA DE MALLORCA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Antiautopista Llucmajor-Campos ha afirmat aquest dissabte que el Consell de Mallorca preveu ingressos que "no figuren en els PGE" posat que aquests, per segon any consecutiu, "no inclouen el conveni de carreteres".

Segons ha anunciat la formació en un comunicat, el Ministeri de Foment no ha ingressat "ni un euro al Consell de Mallorca des de l'any 2012" i que aquest "no té els 100 milions per les obres viàries en curs", per la qual cosa exigeix a aquesta institució que publiqui les garanties de finançament de les obres vigents o a punt d'iniciar-se, com per exemple l'autopista de Llucmajor a Campos.

D'acord amb el plantejat, les obres de l'autopista de Llucmajor a Campos, així com la resta d'obres viàries del Consell de Mallorca actualment en curs o a punt d'iniciar-se -- com per exemple el segon cinturó o l'accés a Lloseta de la circumval·lació d'Algaida--, "no tenen cap garantia de ser finançades pel conveni de carreteres signat el 2007 entre el Consell i el Ministeri de Foment".

La plataforma ha explicat que les quantitats pactades, encara que fins a l'any 2016 s'incorporaven al pressupost de l'Estat, van deixar de ser transferides. Per tant, el Consell "porta anys sense percebre cap quantitat per aquest concepte, ni te cap possibilitat de rebre-les, atès que, des de 2017, l'Estat ha deixat d'incloure les anualitats del conveni als seus pressupostos generals (PGE)".

Per això, la plataforma acusa la institució insular d'"intentar dissimular la falta de garantia real per al finançament de l'autopista de Llucmajor-Campos mitjançant una modificació de crèdit descoberta en la liquidació del pressupost de 2017".

Aquesta operació, segons l'entitat, incorpora una partida de 46 milions d'euros que "només pot procedir de la incorporació d'un suposat romanent de les partides de 23 milions d'euros dels anys 2015 i 2016 que l'Estat va comprometre al seu pressupost, però que el Consell no va rebre", han informat des de l'entitat.

Per tot el que s'ha exposat, la Plataforma Antiautopista Llucmjor-Campos afirma que el Consell vol dur a terme "sense l'aval de Madrid" un conveni de carreteres "fantasma" que porta "anys sense cap transferència econòmica".