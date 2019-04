Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública demana als partits que millorin la qualitat del sistema públic de salut

Publicado 8/4/2019 14:31:17 CET

Les deu organitzacions que conformen la Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública han proposat a tots els partits polítics que concorreran a les properes eleccions municipals i autonòmiques del 26 de maig un total de 24 mesures per millorar l'universalitat i qualitat del sistema públic de salut.

Segons ha informat la Plataforma en un comunicat, aquestes mesures se centren en el dret de totes les persones a l'atenció sanitària, la igualtat i la salut sexual i reproductiva, la gestió pública i la transparència del sistema sanitari, la formació dels professionals, les relacions amb la indústria farmacèutica i de tecnologia, els conflictes d'interessos, la gestió de medicaments i l'accés als mateixos, la millora d'alguns serveis, especialment els relacionats amb salut mental, i aspectes de Salut Pública, entre uns altres.

La Plataforma ha demanat als partits polítics el compromís d'assumir aquests punts com a propis en el cas que després dels comicis tinguin responsabilitats de govern.

D'aquesta manera, han assumit aquest compromís tres partits, MÉS per Mallorca, Podem i PSIB-PSOE. La resta de partits han manifestat que estudiaran els punts presentats.

Les organitzacions que formen aquesta Plataforma són l'Associació per la Defensa de la Sanitat Pública de Balears (ADSP-IB), Dones de Balears per la Salut (Adibs-Dóna Sana), Lluita Anti-Sida de Balears (ALAS), Associació Taxació de les Transaccions financeres i per l'Acció Ciutadana (Attac), Endavant Balears Plataforma Garantim les Pensions (CAP), Fòrum Social de Mallorca (FSC), La Defensa de Consumidors i Usuaris de Balears, l'Associació Dignitat i Solidaritat (ADIS), la Federació d'Associacions de Veïns de Palma (FAVP), i Metges del Mon Balears.